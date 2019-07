Kylmänen ei ole pystyttänyt uutta tehdasta palaneen tilalle Rantsilaan – pääpaino nyt Sodankylässä

Kylmänen Food Oy ei ole vuoden 2019 aikana pystyttänyt tulipalossa tuhoutuneen tehtaan tilalle uusia toimintoja Rantsilaan. Rantsilan tuotantolaitos paloi maan tasalle marraskuussa 2017.

Toimitusjohtaja Jaakko Kylmäsen mukaan yhtiö harkitsee huolellisesti mahdollisia uusia investointeja Rantsilaan. Tänä vuonna investointeja ei ole näillä näkymin tulossa.

Yhtiöllä oli palon sattuessa toinen tuotantolaitos Sodankylässä, ja yhtiö on hyödyntänyt sitä tuotannon nostamisessa jaloilleen.

– Rantsilassa tehdään perinteisiä palvituotteita ja muun muassa veripalttua. Lisäksi laitoksessa käsitellään hirvenlihaa. Pieni laajennus tehtiin valmistuspuolelle, mutta tässä vaiheessa ei olla isompaa tehdasta tekemässä Rantsilaan. Muun muassa makkaranteko ja tiettyjen porojalosteiden teko on siirretty Sodankylään, Kylmänen sanoo.

Tiettyjä tuotteita yritys teettää myös alihankintana yhteistyökumppaneillaan.

Ennen paloa Kylmäsellä oli reilut 60 työntekijää Rantsilassa, nyt heitä on Rantsilassa noin 15.

– Sitä mukaa on otettu työntekijöitä takaisin, kuin on pystytty, tarpeen mukaan. Osa meidän entisistä Rantsilan työntekijöistä kulkee Sodankylässä töissä. Sodankylässä on noin 25 työntekijää.

Jaakko Kylmäsen mukaan heillä on edelleen tavoitteena laajentaa Rantsilan tehdasta jossakin vaiheessa, mutta hän ei usko tehtaasta tulevan toiminnoiltaan yhtä laajan kuin ennen tulipaloa.

– Sodankylässä on aika hyvä laitteisto. Me olemme ainakin toistaiseksi pystyneet makkarat ja sen tyyppiset tuotteet tekemään siellä. Investoinnit ovat niin isoja, että niitä pitää harkita tosi tarkkaan. Meillähän oli tosi laaja tuotevalikoima ennen paloa. Teimme isossa mittakaavassa myös eineksiä ja säilykkeitä. Varmaan ihan kaikkia ei tulla enää tekemään.

Eineksiä Kylmänen ei ole valmistanut käytännössä ollenkaan tulipalon jälkeen.

Päätuotevalikoimaan kuuluvat palvituotteet, makkarat, poronliha, riistaliha ja riistajalosteet. Säilykkeitä Kylmänen teettää alihankintana jonkun verran.