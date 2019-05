Kuutti köllötteli aallonmurtajalla Nallikarissa – "Se on varmaankin eksynyt emästään, heikoimpia yksilöitä ajautuu aina jonkin verran ihmisten ilmoille"

Nallikarissa aivan aallonmurtajan päässä majakkarakennuksen kohdilla makoili maanantaina hylkeen tai norpan poikanen. Välillä sillä oli ollut paljonkin yleisöä seuraamassa, mutta puoli kolmen aikoihin se sai olla aivan rauhassa.

Kohta heitä tuli katsomaan Medifamilian Asta Kostianderin ja Outi Lehtikankaan vetämä sopeutumisvalmennuskurssilaisten ryhmä Edenistä. Luonnollisesti hylkeenpoikanen kiinnosti lapsia, mutta se itse nukuskeli kaikessa rauhassa.

Jonkin ajan päästä se alkoi nostella päätään ja katsella ympärilleen virkeän oloisesti. Sairas eläin se tuskin oli.

Aiemmalla yleisöllä oli käynyt mielessä kysymys, pitäisikö hylkeelle tehdä jotakin, eli voitaisiinko sitä auttaa jotenkin.

Erikoistutkija Mervi Kunnasranta Luonnonvarakeskuksesta sanoo, että luonto huolehtii omistaan, eikä ainakaan aluksi tarvitse tehdä mitään.

– Se on varmaankin eksynyt emästään. Kun pesimäaika on ollut kevättalvella, niitä hintelimpiä ja heikoimpia yksilöitä ajautuu aina jonkin verran ihmisten ilmoille. On tietysti ymmärrettävää, että kun niitä on jossakin tuolla tavalla näkyvillä, ihmisiä voi huolettaa niiden kohtalo.

" Parhaimman palveluksen eläimelle tekee, kun ei mene lähelle eikä koske." Mervi Kunnasranta, erikoistutkija

Tuntomerkkien perusteella kyseessä lienee ollut norpanpoikanen. Norppia on Perämerellä paljon, noin 75 prosenttia kaikista hylkeistä.

Missään nimessä hylkeenpoikasta pidä kosketella saati mennä kovin lähelle.

– Ne aika näppärästi voivat purra, eli niistä voi saada sellaisen kiusallisen taudin kuin hyljesormi. Koskeminen kannattaa jättää asiantuntijoille. Muutenkaan niitä ei kannata mennä esimerkiksi hätistelemään.

Jos maalle pulaan joutunut hylkeen tai norpan poikanen ei aikojenkaan päästä osaa lähteä uimaan tai on esimerkiksi selvästi sairas, Kunnasrannan mukaan yhteyttä voi ottaa yhteyttä villieläinhoitola Nordic Wildlife Careen tai Korkeasaareen, joka voi ottaa huostaansa eläimiä.

– Ainakin sieltä villieläinhoitolasta niitä voidaan tulla hakemaan usein pois, Kunnasranta sanoo.

Hän uskoo, että Nallikarinkin norppa lähtee mereen kohtuullisen ajan kuluttua. Ainakin vuorokausi kannattaa odottaa ja katsoa ennen kuin on syytä alkaa soitella villileläinhoitoloihin. Koska kyseessä ei ole uhanalainen laji, ei ole syytä hätäillä.

– Tämä on jokakeväinen ilmiö. Niitä aina muutamia tulee rantaan. Parhaimman palveluksen eläimelle tekee, kun ei mene lähelle eikä koske.