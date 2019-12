Kuusisaaressa järjestettävä Rock In The City -festivaali julkisti lisää esiintyjiä – mukana muun muassa Beast In Black

Oulun Kuusisaaressa heinäkuussa 2020 järjestettävä Rock In The City -festivaali on julkistanut maanantaina uusia esiintyjiä. Samalla festivaali aloittaa päiväkohtaisten lippujen myynnin.

Uusia kiinnityksiä festivaalin ohjelmistoon ovat metalliyhtyeet Beast In Black, Mokoma ja Viikate.

Aiemmin julkaistuja esiintyjä ovat muun muassa Amorphis, Brother Firetribe, CMX ja Danko Jones.

Festivaalin kotimainen pääesiintyjä julkistetaan helmikuussa 2020.

Rock In The City järjestetään Kuusisaaressa perjantaina ja lauantaina 3.–4. heinäkuuta 2020.

Perjantain esiintyjäkaartiin kuuluu Beast In Black, Danko Jones, Hardcore Superstar, Klamydia, Kotiteollisuus, Stratovarius ja Turmion Kätilöt.

Lauantaina puolestaan esiintyvät Amorphis, Brother Firetribe, CMX, Death By April, Mokoma, Viikate ja helmikuussa julkistettava pääesiintyjä.

Lisätietoa löytyy festivaalin kotisivuilta.