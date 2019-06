Kuukauden visiitti venähti vuodeksi – Nelli Milan päätyi Oulusta Helsingin kautta Berliiniin tekemään musiikkia

Oululaislähtöinen laulaja-lauluntekijä Nelli Milan on aina pitänyt matkustamisesta. Vuosien varrella kertyneistä matkakohteista Saksan pääkaupunki Berliini on ainoa, johon hän on palannut aina uudestaan. Nyt hän myös asuu siellä.

– Minulla oli ekasta kerrasta asti sellainen olo, että jotain tulen tänne vielä tekemään, perinteikkäässä Prater Garten -olutpuutarhassa kotikulmillaan Prenzlauer Bergissä istuva Milan toteaa.

– Berliini tarjoaa minulle kaiken sen, mitä suurkaupungilta haluan. Täällä on sellainen fiilis, joka puhuttelee minua. On tavallaan tarpeeksi kotoisa olo, mutta silti ihan eri.

Ominta tyyliä etsimässä

Milan muutti Oulusta Helsinkiin kaksi vuotta sitten. Berliiniin hän jatkoi vuotta myöhemmin tarkoituksenaan tehdä musiikkia apurahan turvin kuukauden ajan. Kuukausi kuitenkin venyi kahden kaupungin välillä sukkuloidessa.

Puoli vuotta sitten Milanin olisi joka tapauksessa pitänyt muuttaa Helsingissä, niinpä hän päätti asettua joksikin aikaa Berliiniin. Koska musiikkiura on Suomessa, on sinne palattava jossain vaiheessa. Näillä näkymin loppukesästä.

Milanin esikoisalbumi Yli naapurin aitojen julkaistiin keväällä 2016. Sen jälkeen julkaistut kolme singleä ovat tuntuneet artistista itsestäänkin jonkinlaiselta etsiskelyltä. Omimman tyylin löytäminen on ottanut aikansa.

Berliinissä uusia biisejä työstäessä palaset ovat vihdoin alkaneet loksahdella paikoilleen.

– On alkanut löytyä selkeämpi linja. En vielä uskalla luvata albumia, mutta minulla on sellainen fiilis, että viimeiset kuusi biisiä ovat samaa sarjaa. Haluan tehdä niitä vielä lisää ennen kuin ruvetaan julkaisemaan.

Kaupunki tartutti teknon

Vuosi Berliinissä on ollut Milanille inspiroivaa aikaa. Uudet paikat ja uudet ihmiset ovat antaneet uusia virikkeitä musiikin tekemiseen. Uusien kappaleiden kirjoittamisen ja uusien metodien opettelemisen ohessa hän on ottanut haltuun tuottamispuolta. Yhtä lailla kaupungista on tarttunut konkreettisia soundivaikutteita.

– Kyllä se tekno kuuluu uusissa biiseissä. Olen pitkäaikainen teknon ystävä, ja nyt olen täällä antanut periksi sille, että se saa tulla läpi artistijuttuunikin, Milan kertoo.

– Se on oikeastaan tullut sellaisen puhtaan leikin ja kokeilun kautta. Olen harjoitellut tuottamista sillä tavalla, että olen vain tehnyt ilman mitään odotuksia itseltäni, että teen vain jonkin trackin, mikä sattuu tulemaan. Ja sieltä on alkanut tulla sitä elektronista.

Vaikka Milanin taustat ovat vaihtoehtoisessa musiikissa, häntä kiinnostavat myös pop ja valtavirta. Oman tyylin löytämisessä Milania auttaa pitkän etsinnän jälkeen löytynyt uusi yhteistyökumppani, Ruusut-yhtyeessäkin vaikuttava Alpo Nummelin, jolla on samanlainen näkemys indien ja maistreamin törmäyttämisestä.

Milan aikoo väsätä uusia biisejä heinäkuun alkuun asti, jonka jälkeen hän työstää niitä vielä Nummelinin kanssa ennen levy-yhtiölle esittelemistä.

– Sitten sieltä olisi toivottavasti valittavissa ainakin 2–4 sinkkua, joita voisi sitten ruveta tasaisesti tykittämään ulos.

Viime aikoina Milan on kirjoittanut kappaleita yhä enemmän myös muille artisteille. Hän on tutustunut Berliinissä kansainvälisiin artisteihin ja musiikintekijöihin sekä tehnyt yhteistyötä heidän kanssaan popmusiikissa vallalla olevalta co-write-pohjalta.

– Biisejä on maailmalla paljon. Toivotaan, että niitä alkaa putkahdella jossain vaiheessa. Yksi julkaisu on ainakin jo tiedossa Latviaan, Milan sanoo.

Entistä tiukemmin suomalainen

Milan viettää sunnuntaita yleensä naapurustonsa Mauerparkissa, jonka jokaviikkoisen kirpputorin ympärille rakentunut vapaamuotoinen kansanjuhla on näyttäytymispaikka myös monille artisti- ja bändilupauksille. Itse hän ei ole siellä esiintynyt. Toistaiseksi ainoa Berliinin-keikka on ollut suomalaistaiteilijoiden näyttelyn avajaisissa.

Vaikka Milan on kotiutunut Berliiniin erinomaisesti, hän kaipaa Suomesta etenkin metsää ja merta. Berliinissä on onneksi paljon puistoja.

– Esimerkiksi Tiergarten on tosi ihana, mutta se on sellainen suurkaupungin puisto. Käyn paljon puistoissa juoksemassa, ja täällä on hyvä, kun pystyy juoksemaan koko talven, kun ei ole niin kylmää ja liukasta, Milan selvittää.

– Se on kuitenkin eri asia. Helsingissäkin Keskuspuisto on luonnontilaista metsää kymmenen kilometriä. Kyllä sellainen varmaan täältäkin löytyisi, kun lähtisi etsimään, mutta täällä on kaupunkiaktiviteettejakin niin paljon, että en ole vielä saanut aikaiseksi.

Milan on pannut merkille, että mitä enemmän hän reissaa ja mitä kauemmin hän on pois Suomesta, sitä enemmän hänen suomalainen identiteettinsä vahvistuu.

– Sen kyllä tietää, mistä tulee, ja mitä siellä arvostaa. Kaikkea ei kuitenkaan aina voi saada. En ole vielä nähnyt sellaista paikkaa, josta löytyisi kaikki ne jutut, joita itse fiilistelen, hän sanoo.

– Puhtaus ja luonto ovat Suomen valttikortit. Ja hyvinvointivaltio.