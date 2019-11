Juttu on julkaistu Kalevassa ensimmäisen kerran 17.04.2007.

Siperialainen tehdas, uimahalli ja betonimöhkäle kaukana suolla, ovat sanoja, joilla Oulun yliopiston rakennuskokonaisuutta Linnanmaalla on vuosien varrella kuvattu. Kokonaisuus on ainutlaatuinen suomalaisen arkkitehtuurin historiassa: massiivista rakennusta halkoo käytävä, jota pitkin pääsee talon päästä päähän ja rakennusta on vuosikymmenten saatossa jatkettu ja jatkettu kunkin ajan ihanteiden mukaan.