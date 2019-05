Kun kesätyöt ovat kiven alla, itsensä voi työllistää myös yrittämällä – haukiputaalaiset nuoret pyörittävät tilausleipomoa kotoa käsin

Kesäyrittäjä-kampanja kannustaa ja opastaa oululaisia nuoria yrittämiseen. Haukiputaalaiset Pinja Virtala ja Jenni Väätämöinen ovat perustaneet tänä keväänä oman tilausleipomon.

Täytekakkuja, juustokakkuja, piirakoita, pikkuleipiä ja macaron-leivoksia. 18-vuotiaat Pinja Virtala ja Jenni Väätämöinen listaavat juuri perustamansa yrityksen, tilausleipomo Neilikan, herkkuja. Leipomotoiminnan aloittamiseen nuoret ovat saaneet apua nyt viidettä kesää pyörivästä Kesäyrittäjä-kampanjasta, joka kannustaa nuoria työllistämään itse itsensä kesän ajaksi yrittämisen muodossa.

Leipominen on sekä Virtalan että Väätämöisen intohimo ja harrastus jo usean vuoden ajalta, ja molemmat ovat tehneet aiemmin kakkuja esimerkiksi sukujuhliin. Nyt harrastus on muuttunut työksi.

– Ajateltiin, että jos saisi tehdä työkseen jotain mitä rakastaa, se ei edes tuntuisi työltä. Kuultiin tästä kampanjasta ja haettiin mukaan, Väätämöinen kertoo yritysidean syntymisestä.

Oman yrityksen perustaminen on vaatinut erilaisten lupien ja tukien hakemista kevään aikana opiskelun ohessa, ja molemmat ovat suorittaneet myös hygieniapassit. Toukokuussa he osallistuivat Kesäyrittäjä-kampanjan koulutuksiin ja sparrauksiin, joissa käytiin läpi muunmuassa markkinointia ja palvelumuotoilua. Lukion toinen vuosi on kuitenkin pian paketissa, ja Neilikan ensimmäiset tilaukset valmistettiin perjantaina.

Kakkuja tilaukseen Instagramin kautta

Millaisia haasteita yrittämiseen sitten liittyy tavallisen kesätyön sijaan?

– Tienaaminen. Pitää huolehtia, että esimerkiksi raaka-aineisiin menevien kulujen jälkeen jotain jää käteenkin, Virtala huomauttaa ja jatkaa.

– Aiemmin olen ihmetellyt kakkujen hintoja, mutta nyt tajuan, että kyllä näihin aineksiinkin menee jo paljon rahaa.

Nuoret yrittäjät ovat laskeneet tulonsa ja menonsa jo tarkkaan. Tavoitteena on, että noin kaksi kolmannesta kakkujen hinnasta jäisi omaan taskuun. Arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa, kunhan vuotuinen liikevaihto pysyy alle 10 000 euron.

Rahan lisäksi nuoria yrittäjiä askarruttavat myös omien nettisivujen tekeminen ja markkinointi. Virtala mainitsee vielä yhden mahdollisen haasteen:

– Positiivinen ongelma olisi se, että tilauksia alkaisi tulla todella paljon, ja töitä olisi jopa liikaa!

Toistaiseksi tilaukset ovat tulleet tutuilta ja tutun tutuilta, jotka ovat kuulleet yrityksestä Instagramin kautta.

– Nyt valmistujaisten aikaan on paljon tilauksia. Toivottavasti niitä tulee jatkossakin, Virtala sanoo.

Leipominen jatkuu vielä syksyllä

Aiempina kesinä Virtala ja Väätämöinen ovat olleet "tavallisissa" kesätöissä esimerkiksi päiväkodissa, kesäleirillä, ruokakaupassa ja graafisena suunnittelijana. Heidän mielestään yrittäjyyden parhaita puolia on se, että saa tehdä töitä milloin haluaa.

– Pidän leipomisesta, joten se ei ole samalla tavalla tylsää työtä kuten kaupassa hyllyttäminen päivästä toiseen, Väätämöinen sanoo.

– Paitsi jos tulee viisi kermakakkua putkeen, sitten voi käydä vähän tylsäksi, Virtala nauraa.

Nuorilla on ajatuksena, että kakkubisnes jatkuu myös kesän jälkeen opiskelun ohessa. Lukion jälkeen molemmat aikovat hakea jatko-opiskelemaan ja Väätämöisellä on jo pitkään ollut ajatus lääketieteelliseen hakemisesta.

– Mutta saa nähdä viekö tämä homma jalat alta, ja ryhdynkin yrittäjäksi, hän sanoo hymyillen.