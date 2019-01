Kulttuuriyhdistys rakentaa uutta mediataloa Toppilansaareen – varoja kerätään lauantaina Teatrialla järjestettävällä minifestarilla

Kulttuuriyhdistyksen uusi mediatalo remontoituu Toppilansaareen. Lauantain konsertilla kerätään varoja sen toimintaan. Myös hiljaiseloa viettänyt Moar-vaatebrändi on tullut mukaan nuorisotoiminnan auttamiseksi.

Syyskuu 2017. Urbaanin kulttuurin edistämiseen keskittynyt Tulva ry järjestää ensimmäisen ikärajattoman klubi-illan Valveella. Tulvalaiset kuitenkin haaveilevat omasta tilasta.

Sinne voisi muun muassa rakentaa ammattimaisen äänitysstudion, olisi mahdollisuudet videotuotantoon sekä tietysti esiintymistila, joka sopisi monenlaiseen musiikkigenreen ja vaikka teatterin tekemiseen.

Tammikuu 2019. Toppilansaaressa Toppilan Möljän kesäteatterin naapurissa sijaitsevassa rakennuksessa saha soi ja vasara naputtaa. Tulvalaiset ovat olleet rakennuksessa vuokralla kolme kuukautta.

Noin kerran viikossa pitkinä talkoopäivinä parikymmentä vapaaehtoista on ollut auttamassa tilojen rakentamisessa. Homma on nyt yli puolivälissä.

Rakennukseen on valmistumassa tarkkaamo ja äänitysstudio, videotuotantohuone, 80 neliön esiintymissali sekä 240 neliön suuri sali, josta on yhteys piha-alueelle. Ja paljon muutakin.

– Olihan se mahtava tunne, kun tila löytyi. Aluksi mietitytti, miten pärjätään, kun on kustannuksia, mutta porukka on hyvä ja uskomme kovasti tähän, kertoo yhdistyksen Henry Kuusiniemi.

Puitteet nuorille tehdä itse

Tulvalaiset ovat rakentaneet ja remontoineet entisen venekorjaamon tiloja itse, kertoo Henry Kuusiniemi (vas.). Tarkkaamo-tila alkaa olla melko valmis. Nyt siellä on laatikoittain Henri Lyytisen (oik.) tekemiä vaatteita valmiina lähtemään myyntiin lauantain minifestareille. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Rakennus on yhden tulvalaisen isän entinen venekorjaamo, nykyinen Tulva ry:n mediatalo Telakka. Remonttia on tehty suhteellisen pienellä budjetilla ja kierrätysmateriaalilla. Kaikki rakennetaan omin käsin.

Rakennuksen vuokra on 600 euroa kuussa ja sen ylläpito nielee 900–1 000 euroa kuussa. Siksi lämpimänä ei vielä pidetä kuin muutamaa huonetta. Isossa salissa on lähes yhtä kylmä kuin ulkona.

Telakan ylläpito vie rahaa – jota yhdistyksellä ei ole. Äskettäin se sai Oulun kaupungilta kielteisen päätöksen vuosiavustusanomukseen. Siksi Tulva ry:n ensi lauantaina järjestämä varainkeruukonsertti on yhä vain tärkeämpi, kertovat yhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Rautio ja tapahtumatuottaja Jere Rönkkömäki. Konsertin tuotto menee Telakan viimeistelyyn ja ylläpitoon.

– Raksavaiheen jälkeen tarvitaan studiolaitteita, videokamaa ja äänikamaa, miettii Rautio.

– Business Oulun kanssa on käyty neuvotteluja siitä, että alkaisimme järjestää täällä kuntouttavaa työtoimintaa nuorille aikuisille, lisää Kuusiniemi.

Yhdistyksen tavoitteena on osallistaa nuoria ja antaa heille mahdollisuus löytää omat vahvuutensa. Se tapahtuu antamalla nuorille puitteet tehdä ja kokeilla itse.

Telakalla voi muun muassa nauhoittaa biisejä, tehdä musavideoita, valokuvata, tehdä keikkoja, podcasteja ja oma radiokanavakin on suunnitteilla, listaa Rönkkömäki.

Rakennuksen sisäseinissä on jo graffiteja. Ne on tehnyt tuttu kuvataiteilija Miiro Valle. Tarkoitus on laittaa koko paikka täyteen taidetta ja väriä, kertoo Kuusiniemi.

Telakalla on myös ilmastoitu taiteilu- ja maalailutila. Tiloissa työskentelee jo yksi kuvataiteilija, oululainen Don Poro, eli Oskari Tuohimaa.

Moar-vaatemerkki Telakan tueksi

Lauantain konserttiin esiintyjät tulevat ilmaiseksi.

– Tämä on artisteilta iso kädenojennus ja osoittaa, että he uskovat tähän juttuun, kertoo Kuusiniemi.

Tulvalaiset olisivat halunneet konsertista ikärajattoman, sillä Oulussa alaikäisille on hyvin vähän tapahtumia. Ikärajattomuudesta olisi koitunut kuitenkin lisäkustannuksia, joten siihen ei voitu lähteä.

– Kun meillä oli Wäinössä ikärajaton klubi-ilta, sinne tuli 800 ihmistä. Siellä oli äitejä ja isiä polvenkorkuisten kanssa. Kaljahanat oli peitetty ja tiskiltä sai kokista ja sipsejä, Kuusiniemi kertoo.

Tilaisuus järjestettiin yhdessä nuorten kanssa. Tapahtumassa nuoret kuvasivat videoita ja ottivat valokuvia, pitivät artisteista huolta ja promosivat tilaisuutta etukäteen. Tulvalaiset antoivat heille vapaat kädet ja hyvin meni.

Telakan 240 neliön halli on vielä vaiheessa. Sinne rakennetaan rullien päällä oleva esiintymislava, jonka voi kesällä siirtää suurten ovien kautta uloskin, kertoo Henry Kuusiniemi. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

– Loppukeskustelussa tuli tosi positiivista palautetta siitä, että sai itse tehdä. Nuoret kyselivät, milloin on seuraava keikka, Kuusiniemi kertoo. Sekin vaatii rahaa.

Lauantain varainkeruukonsertti järjestetään yhteistyössä Moar-vaatebrändin kanssa. Henri Lyytinen perusti yrityksen 2012, mutta sairastuttuaan laittoi sen pöytälaatikkoon.

– Tapasin Tulvan pojat täällä ja mietin, kun terveys on nyt parempi, voisiko vaatemerkin laittaa tuottamaan nuorisotoiminnan hyväksi. Ei vain tämän konsertin, vaan koko Telakan toimintaan.

Telakalla on maalausta vaille valmiit tilat Moarille. Vaatteita aletaan myydä netissä ja tiloihin Lyytinen tuo teollisuusompelukoneita sekä brodeeraus- ja painokoneita.

– Tarkoitus on, että siellä nuoret voisivat toteuttaa ja kehittää omia juttujaan. Lapsityövoimaa Moarille heistä ei tule, vaan Tulvan ydinporukka pyörittää vaatebrändiä kestävän kehityksen periaatteella, kertoo Lyytinen.

Katso Telakka-mediatalon esittelyvideo: