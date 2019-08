Kulttuuriväen Taiteiden Yö ja shoppailuun innoittava Korttelihaipakka järjestetään torstaina yhtä aikaa jo 12. kerran – Riittääkö Oulussa kävijöitä molempiin tapahtumiin?

Torstaina 18. elokuuta pidetään yhtä aikaa Korttelihaipakka sekä Taiteiden Yö. Molemmat tapahtumat keskittyvät pääasiassa kaupungin ydinkeskustaan ja sen läheisyyteen. Onko tapahtumien järjestäminen yhtä aikaa harkittu juttu, Oulun liikekeskus ry:n toiminnanjohtaja Jarmo Hagelberg?

– Korttelihaipakka järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2001. Kun Taiteiden Yötä alettiin myöhemmin järjestää, päätettiin, että Korttelihaipakka pidetään yhtä aikaa. Tapahtumat tukevat toisiaan.

Yleisötapahtumat eivät siis syö toisiaan?

– Ihmisillä on erilaisia mieltymyksiä, joten on hyvä, että on erilaisia tapahtumia. Tarjonta luo kysyntää ja tuo keskustaan enemmän porukkaa.

Näkyykö Taiteiden Yö yritysten myynnissä Rotuaarilla ja lähikaduilla? Tuoko taide rahaa?

– Kyllä näkyy ja kyllä tuo. Olemme halunneet tehdä Korttelihaipakasta koko perheen shoppailuillan. Tehtävänämme on sekä elävöittää keskustaa että toimia jäseniemme eduksi. Mitä enemmän ihmisiä on liikkeellä, sitä enemmän on myös asiakaskuntaa.

Naistenmuodin erikoisliike Fulari on toiminut Rotuaarilla vuosikymmeniä. Onko yritykselle ollut hyötyä Taiteiden Yön ja Korttelihaipakan järjestämisestä yhtä aikaa, Fulari Oy:n toimitusjohtaja Marjo Huttu?

– Tähän asti olen ollut erittäin tyytyväinen kokonaisuuteen. Väkeä on liikkeellä ja ihmiset odottavat tapahtumia. Monet yhdistävät taidetta ja shoppailua. Monenlainen tarjonta on aina etu.

Millainen Taiteiden Yön ja Korttelihaipakan torstai on yleensä ollut myynnin kannalta?

– Kaupalliselta kannalta se on ehdottomasti huippupäivä ja -ilta. Ihmiset liikkuvat ja tulevat kauempaakin. Tapahtuman ajankohta on hyvä. Työt ja koulut ovat alkaneet, vielä on kesäfiilis, mutta myös syksyn odotusta. Muitakin tapahtumia toki keskustassa on, mutta tästä on tullut perinne. Henkilökohtaisesti ja kaupallisesta näkökulmasta se on hyvä juttu.

Riittääkö yhtenä arki-iltana yleisöä sekä Taiteiden Yölle, Korttelihaipakalle että menossa oleville Muusajuhlille, Oulun Taiteiden yö ry:n toiminnanjohtaja Paavo J. Heinonen?

– Siihen kysymykseen pitää itse käydä katsomassa vastaus torstaina.

Syövätkö vai tukevatko tapahtumat toisiaan, kun samassa illassa yhdistyvät taide ja kaupallisuus?

– Kysymys on outo, ikään kuin halua lietsoa jonkinlaista juopaa "taiteen" ja "kaupallisuuden" välille. Mutta ei ole olemassa taidetta ilman kaupallisuutta eikä kaupallisuutta ilman taidetta. Muusajuhlat ja Korttelihaipakka ovat osa Taiteiden Yötä, Taiteiden Yö on osa Korttelihaipakkaa ja Muusajuhlia, Muusajuhlat ovat sisällä Korttelihaipakassa. Emme suostu edes painostuksesta toisillemme vihollisiksi, vaan olemme nähdäkseni yhteisrintamassa tekemässä Oulusta ja Oulun keskustasta mielenkiintoista, elinvoimaista paikkaa asua ja yrittää.

Miten poliisi on varautunut huomiseen torstai-iltaan, Oulun valvonta- ja hälytystoimintayksikön johtaja, ylikomisario Jyrki Kivirinta?

– Ei se ihan normaali arki-ilta ole, mutta olemme varautuneet ihan normaalisti. Tapahtumien valvonta on järjestäjien vastuulla. Tapahtumien järjestäjien kanssa on etukäteen mietitty ja neuvoteltu turvallisuusseikkoja valmiiksi. Oulun keskustassa järjestettävistä tapahtumista Taiteiden Yö ja Korttelihaipakka on yleisömäärältään suurin, mutta keskustassa järjestettävät tilaisuudet ovat kuitenkin olleet aina hyvin rauhallisia. Järjestyshäiriöitä ei ole paljon.