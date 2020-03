Kulttuuripääkaupunkiprosessi on tärkeä, vaikkei titteliä tulisikaan – "Oululla olisi oivallinen tilaisuus käyttää Barents-korttia nyt", Marjatta Savolainen sanoo

Kun mietitään Oulun (ja muidenkin kuntien säästökohteita), en ymmärrä miksi ei käytetä hallinnon laajoja ja ehkä jopa pitempiä lomautuksia hyväksi. Tällöin voidaan investoida helpommin infraan ja uudisrakentamiseen säästöillä ilman, että paljon tarvitsee alasajaa projekteja tai muita asioita. Kulttuurikaupunkiprojekti vaikuttaa nyt riskialtiilta ajankohdalta kulujen kannalta

Lomautukset ovat turvallinen ja pysyviä haittoja vähän aiheuttava säästökeino. Sitä pitäisi käyttää useammin. Lomautettu saa ansiosidonnaista (omavastuulla toki vähennettynä), ja hetken pakkoloman, jolla toipua työstressistä, win-win -tilanne. Kunta saa valtavat säästöt ja rahaa kehittymiseen. Lomautukset tulee vain aloittaa organisaatiossa ylhäältä, sillä siellä on korkeimmat palkat. Sotesektori on väärä kohde lomautuksille, sillä sieltä tulee helposti lisäkuluja kun työt ruuhkautuvat ja lakia aletaan mahdollisesti rikkomaan hoitaja-/työntekijämitoituksilla/leikkausjonoilla/hygieniaongelmilla. Hallinto on ensijainen lomautuskohde, jonka lomautuksesta syntyy pienin haitta, kun sitä vuorotellaan yksiköstä toiseen, mutta mikäli tätä ei uskalleta tehdä vaikuttaa se, että "herra suojelee herraa" -asenteelta