Kulttuurifestivaaleista tulee yli 20 miljoonan talousvaikutukset Pohjois-Pohjanmaalle

No mistä hatusta tämä taas vetästiin hah hah kyllä on taas suuret luulot on niin kuin kalliilla ostetut smart taulut kouluihin joita kukaan ope ei halua käyttää....

1. Ensinnäkin tämän Oulun tulisi kiinnostaa

2. Liikenneyhteydet ei toimi

3.Kaikki on niin kallista ettei euroopasta lähdetä pilipali pippaloihin

5. Heillä itsellään on huenot estraadit ja maailmankuulut esiintyjät

Eurooppalaisia kiinnostaa ihan tavallinen luontomatkailu kestävä matkailu. He arvostavat luontoa ja puhdasta vettä vapautta sekä HILJAISUUTTA!!!!

Ihmiset ovat sressaantuneita miljoonakaupungeissa ja kun heidät vie ihan tavalliselle kesämökille lämmittämään saunaa nuotiolle vaeltamaan kuuntelemaan tuulenhuminaa kalastamaan pilkkimään jne. näitä meille itsestään selviä asioita!!!