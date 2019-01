Kultatähti lakkauttaa Rotuaarilla sijaitsevan Oulun myymälänsä – "Vuokra on ollut hyvin korkea"

Ulkomaalaisia kiinteistösijoittajia ei kiinnosta vuokratulot pätkääkään. Kun varallisuus on miljardiluokassa ei ole merkitystä että maksaako joku niiden tilojen käytöstä sen pari tonnia kuussa tai ei. Ne vain haluavat ostaa löysällä rahalla jotain konkreettista (kuten arvorakennuksia) mikä on turvallinen paikka säilyttää varallisuuttaan. Esimerkiksi Lontoossa on jo paljon kiinteistöjä joiden omistaja ei koskaan edes käy paikan päällä. Ne on pelkästään turvasatama rahan säilytykselle, tai jopa rahan tienaamiselle kiinteistöjen arvon kasvun myötä. Sama kehitys lienee rantautunut suomeenkin.