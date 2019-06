Kuljettajat ja linja-autot saivat kiitosta Oulun joukkoliikennekyselyssä – parannettavaa löytyy reiteistä ja aikataluista

Huhujen mukaan Reitit tekee joku random tyyppi jossain toisessa kaupungissa jolla ei ole hajuakaan oulun alueide toiminnoista ja sen kyllä huomaa. Samalla ihmettelen että Aikatauluissa ei huomioida ruuhka-aikoja vaan kaikki on geneerisesti klo 8-18 kulkee samoja aikavälejä. Samoin kuin aikatauluissa näkee että oletus on että kaikki käyttää iltaisin autoja.

Esim klo 7-9 ja klo 15-17 olisi hyvä olla ns ruuhkavuoroja ja sitten esim klo 11-13 voisi olla hiljaisempaa, samoin arki öille olisi hyvä olla muitakin vuoroja eikä pelkästään viikonlopun juoppovuoroja.

Näkee että joku tekee aikataulut ja reitit ajatuksella "käytetään vanhaa pohjaa ja sillä mennään" ja nostaa järkyttävän ison raha tästä laiskan työstä.

Ihmettelen että tehdään myös vuoroja joiden pituus on ihan järkyttävä esim vuoro 8, lentokentältä eletielle, sehän on ihan hirveä matka.