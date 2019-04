Ai 5 % ylitys on sinulle "alinopeutta". Motarilla en ole juurikaan havainnut köröttelijöitä varsinkaan vasemmalla kaistalla. Joskus sellaisia on kaupungin 4-kaistaisilla teillä, missä joku ajaa 55 km/h 60 km/h rajoitusalueella. Ruuhka on sitten eri asia.

Harjoittelijoita on, eilen ajoin 40 km/h ajavan perässä, mutta osoitin kärsivällisyyttä ja sympatiaa kolmioautolle.

Suurin synti Oulussa on punaisia päin ajo. Valojen vaihtuessa vihreään pitää aina lähteä varoen ja katsoa vasemmalle, oikealle, eteen ja taakse, ennen kuin voi kaasua painaa.