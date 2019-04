Kuka teki vaatteeni, kysyvät tunnetut oululaiset Vaatevallankumous-tempauksessaan – "Nykyisin halutaan tietää vaatteen tarina, miten se on syntynyt ja mistä valmistettu"

Huhtikuun viimeisellä viikolla kiinnitetään huomiota vaateteollisuuden vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen Vaatevallankumous-kampanjalla.

Vaatetempauksen taustalla vaikuttaa kuusi vuotta sitten tapahtunut Rana Plaza -tehdasrakennuksen romahdus Bangladeshissa. Yli 1 130 ompelutehtaan työntekijää kuoli ja yli 2 500 ihmistä loukkaantui. Kampanja on maailmanlaajuinen, ja englanniksi se tunnetaan nimellä Fashion Revolution.

Oulussa on oma tempauksensa. Oululaiset vapaaehtoiset organisoivat Who Made My Clothes -kuvaukset, jossa on mukana tunnettuja oululaisia. Kampanjaan osallistuivat Jessi Jokelainen, Jonna Muurinen, Juha Mikkilä, Päivi Mäkelä sekä Satu Saarinen. Kampanjaviikon kuvat julkaistaan Instagramissa VaatevallankumousOulu-tilillä.

Mistä vaatevallankumouksessa on kyse, Pohjois-Suomen muotoilijat ry:n toiminnanjohtaja Johannes Helama?

– Vaateteollisuus on murroksessa. Yritykset pyrkivät eettisempään ja ekologisempaan tuotantoon, mikä on parantanut vaateteollisuuden työoloja. Vaateteollisuus Euroopan ulkopuolella ei ole kuitenkaan kovin ekologinen, eivätkä palkat ole usein kovin hyviä.

– Halusimme vapaaehtoisten voimin tuoda esille suomalaista, eettistä näkökulmaa.

Miten Oulun Vaatevallankumous-tempaus toimii?

– Kampanjan ideana on, että kun kampanjan kuva julkaistaan, kuvassa henkilö kysyy kuka on tehnyt hänen vaatteensa.

– Brändi paljastaa kuka vaatteen on tehnyt kuvan kommenttiosiossa. He kertovat suoraan, mistä tuote on, ja he voivat myös julkaista tuotteen tehneen henkilön kuvan. Näin työt ovat jäljitettävissä.

Millaisia brändejä kampanjassa on mukana?

– Olemme halunneet tuoda suomalaisia brändejä. Osa merkeistä on vielä suurelle yleisölle tuntemattomia. Mukana on esimerkiksi Iljana, Palmroth ja Talla.

Kiinnostaako tuotteiden alkuperä tavallisia kuluttajia?

– Nykyisin halutaan aiempaa enemmän tietää tuotteiden alkuperä, mutta myös sen tarina, miten se on syntynyt ja mistä valmistettu. Ennen teollista vallankumousta tiedettiin kuka on tehnyt tuotteen ja missä se on tehty, mutta nykyisin tuotteen alkuperä tiedetään harvemmin.