Kuitukaapeli katkesi Pohjantien vieressä Kaakkurin kohdalla – alueen yrityksissä ongelmia maksupäätteiden toiminnassa, apteekki ei voi palvella asiakkaita

Eikös noin isolle alueelle pitäisi olla varakaapelikin? Sähkötkin tuodaan montaa reittiä jotta vika-alue saadaan minimoitua. Miksi ei kuituja?

Tai noh, jos vanhat merkit paikkansa pitää niin varakuitu on samassa kaapelissa tai ainakin samassa ojassa eri kaapelissa kuin varsinainen kuitukin. Eli jos kaivuri rouhasee niin molemmat yhteydet on poikki. Näin on ollut jo ainakin viimeiset 20v.

Rahat kyllä kerätään firmoilta siitä että ovat ostaneet varmennetun kuidun mutta jätetään sanomatta että samassa kaapelissa tai ainakin samassa ojassa ne molemmat menee. Tämä taitaa koskea isompia firmoja jotka vuokraa koko kuidun.

Sama hoimma DNA:lla viime viikolla. Rajakylä-Herukka-Pateniemi alue pimeänä kun kuitu poikki (netti+tv).