Kuitukaapeli katkeaminen vaikeuttaa kaupankäyntiä Kaakkurissa, kun maksupäätteet eivät toimi – vika saadaan korjattua ehkä maanantain aikana

Tämä on törkeätä! Kaivajat maksamaan korvauksia!

Viikko sitten oli Linnanmaan alueella 10 tuntia yhteydet poikki. Varmaan taas joku rasvanäppi kaivurin kuljettaja kaivanut kuidut poikki.

Koomisinta on nämä häiriötiedotteet DNA:lla. Kerrotaan että kaapeliyhteyksissä on häiriöitä, joka on ongelman aliarviointia ja kuluttajien sumuttamista.

Kun valokuitu kaivetaan poikki niin siitä ei kulje mitään signaalia läpi, tiedoksi DNA:lle! Vika ei ole häiriö vaan linja on kaput, poikki, förmitätön!