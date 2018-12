KRP asetti Oulun seksuaalirikoksista epäillyn miehen Europolin "Most wanted" -listalle

Keskusrikospoliisi kertoo, että se on asettanut Oulun seksuaalirikoksista epäillyn miehen Europolin etsityimpien henkilöiden "Most wanted" -listalle.

Miehen nimi on Qayssar Mohsin Sbahi Aldhulaiei. Hän on syntynyt vuonna 1993. Miehellä on ruskeat silmät ja hän on 166 senttiä pitkä.

Miehen luultiin jo hetken aikaa olevan kiinniotettuna Saksassa. Näin ei kuitenkaan ollut.

Poliisi on myöntänyt, että Saksasta saatua niukkaa tiedonantoa sikäläisen poliisin kontaktista mieheen tulkittiin väärin kiinniotoksi. Kun erhe selvisi, oli jo myöhäistä: epäilty pääsi Saksassa jatkamaan vapaana ennen kuin Suomesta ehdittiin tehdä pidätysmääräys, joka edellytti ensin käräjäoikeuden tekemää vangitsemispäätöstä.

Poliisi etsii kuvan miestä epäiltynä törkeistä seksuaalirikoksista. KUVA: Poliisi

Mies on vangittu poissaolevana todennäköisin syin epäiltynä törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja törkeään raiskaukseen. Henkilöstä annettiin jo aiemmin kansainvälinen etsintäkuulutus.

Poliisi tutkii Oulussa viiteen alle 15-vuotiaaseen tyttöön kohdistuneita epäilyjä törkeistä seksuaalirikoksista. Epäiltyjä on yhteensä 12, joista 10 on edelleen vangittuina.

Kaleva julkaisee epäillyn miehen kuvan ja nimen, koska kysymys on hyvin poikkeuksellisesta tapauksesta.