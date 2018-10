Köysikiipeilyn SM-voittajat ratkaistaan Oulussa – seinillä korkeutta 16 metriä

Köysikiipeilyn suomenmestaruuskilpailut järjestetään Oulussa lauantaina 27. lokakuuta. Kilpailu käydään Oulun kiipeilykeskuksen köysikiipeilyseinillä, joiden korkeus on 16 metriä.



SM-kisojen kilpailumuotona on alaköysikiipeily ja mestaruudet ratkotaan miesten ja naisten sekä nuorten sarjoissa. Tämä on toinen kerta kun kisat järjestetään Oulussa.

Kisojen yhteydessä Oulun kiipeilykeskus viettää 5-vuotissynttäreitä, sekä avaa uuden Boulderhallin.

Kiipeily on sekä kansainvälisesti että kansallisesti nopeasti kasvava laji ja on saanut huomiota tullessaan valituksi mukaan Tokion Olympialaisiin 2020.