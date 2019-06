Kovács: "Nyt olisi tyylikästä selkeästi päättää, että palvellaan kaikkia seurakuntalaisia tasapuolisesti"

Se on varma asia ja aivan yhtä varmasti uudistuksissa on sekin mukana että kirkko ei toimi tuomioistuimena vaan seurakuntien palvelijana, joissa taas papit toimivat seurakuntalaisten henkisinä paimenina eivätkä herroina jotka tietävät mikä on oikein mikä väärin. Kun ensin lukee Raamatusta ettemme voi ymmärtää Jumalaa emmekä tietää hänen tarkoituksiaan, niin on törkeää nähdä kuinka kirkko samalla kouluttaa tai propagoi pappeja "asiantuntijoiksi" jotka ovat hierarkisesti meidän yläpuolellamme ja tietävät Jumalan tarkoitukset... Ei se ole kehitystä eikä kestä. Mutta, pahaa on vaikea karkoittaa pyhätöstä se on ilmeisesti ollut tiedossa tuhansia vuosia...