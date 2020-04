Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset ja muut sovitut käynnit jatkuvat Oulussa

Oulun kaupunki tiedottaa, että terveystarkastuksia ja muita sovittuja käyntejä jatketaan toistaiseksi kouluterveydenhuollon tiloissa.

Vastaanotolle ei saa kuitenkaan tulla henkilö, jolla on hengitystieinfektion oireita, tai jos on tullut ulkomaanmatkalta kahden viikon sisällä tai on määrätty eristykseen tai karanteeniin.

Kouluterveydenhuollossa jatketaan käynnissä olevaa tukea ja hoidetaan välttämättömät seurantakäynnit. Kouluterveydenhuoltoon on mahdollisuus varata myös uusia aikoja, jos herää huolta lapsen, nuoren tai perheen hyvinvoinnista tai jaksamisesta.

Wilman kautta saa yhteystiedot, joihin voi tarvittaessa ottaa yhteyttä.