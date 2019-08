Koulun penkit täyttyvät taas torstaina – Oululaisella Amelie Luokkasella on edessään koulun vaihtaminen Myllyojan ala-asteelle

Oululainen Amelie Luokkanen odottaa erityisesti liikuntatunteja ja välituntien futisotteluita.

Neljännelle luokalle menevä Amelie Luokkanen on odottanut koulun alkamista jo yli viikon. Hänen mielestään kesäloma on ollut oikein sopivan pituinen. Loman aikana pian 10 vuotta täyttävä Luokkanen muun muassa kävi jalkapalloleirillä, luki kaikki Harry Potter -kirjat ja matkusteli niin Suomessa kuin Lontoossakin.

Torstaina loma loppuu ja edessä on jännittävä lukuvuosi uudessa koulussa. Luokkasen aiempi opinahjo Lintulammen koulu vaihtuu Myllyojan kouluun perheen muutettua uudelle asuinalueelle.

Astuminen uuteen kouluun on jännittävää, muttei Luokkanen ole tulevasta torstaista kovin huolissaan.

– Kävin keväällä koulussa tutustumassa, ja kaikki vaikutti hyvältä. Lisäksi minulla on koulussa jo valmiiksi kavereita, sillä moni jalkapallojoukkuekaverini käy Myllyojalla koulua, Luokkanen kertoo.

Keskustelun siirtyessä jalkapalloon Luokkanen innostuu. Oulu Nice Soccerin (ONS) joukkueessa pelaava Luokkanen treenaa kolme tai neljä kertaa viikossa.

– Harrastuksen aloittaessani huomasin, että kaikki muut potkaisevat oikealla jalalla ja minä vasemmalla. Niinpä harjoittelin niin kauan, että nyt olen oikeajalkainen.

Luokkanen toivoo, että uudessa koulussa futista pelattaisiin myös välituntisin. Lintulammen koulussa ei juuri ollut muita palloa potkivia tyttöjä, eikä poikien kanssa ainoana tyttönä pelaaminen houkuttanut.

Myllyojan koulussa neljännen luokan aloittava Amelie Luokkanen odottaa tulevaa torstaita innolla. Koulun vaihtaminen jännittää, mutta Luokkanen ei ole huolissaan. KUVA: Matti Räty

Luokkanen pohtii tovin vastausta kysymykseen siitä, onko koulu kivaa. Lopulta vastaus on, että välillä. Kiusaamista tai muita ongelmia ei Luokkasen koulutiellä ole juuri tullut vastaan.

– Pientä kinaa tai haukkumista on ollut, mutta ne selvitettiin nopeasti opettajien kanssa.

Luokkanen kertoo, että kaikki hänelle sattuneet opettajat ovat olleet hyviä ja osaavia. Ehdottomasti paras kouluaine on liikunta, jossa Luokkanen kokee olevansa taitava. Myös toisella luokalla mukaan tullut englanti sujuu Luokkaselta hyvin. Vähiten parhaisiin kouluaineisiin taas lukeutuvat matikka ja uskonto.

Omasta mielestään Luokkanen ei ole matikassa ”hirveen hyvä”. Äiti Terhi Luokkanen on kuitenkin eri mieltä muistuttaen viime lukuvuonna matikankokeesta saadusta ysistä. Matematiikkaan Luokkanen haluaa vielä kiinnittää huomiota, sillä tulevaisuuden haaveammatteja ovat kirurgi, eläinlääkäri tai psykologi.

Myllyojan koulussa Luokkanen saa oman läppärin, mikä on vielä harvinaista ala-asteikäisillä koululaisilla. Luokkanen arvelee, että osa tehtävistä tullaan tekemään koneella, mutta perinteisiä kirjojakin vielä käytetään.

– Mieluummin teen tehtäviä kirjaan ja vihkoon, vaikka digitaaliset pelit ja harjoitukset ovat kyllä olleet kivoja.

Luokkanen kertoo, että aiemmilla luokka-asteilla ohjelmoinnin perusteita ja tietotekniikan käyttämistä on opeteltu jonkin verran. Koulun alkuun Luokkanen on valmistautunut päivittämällä kynävarastoa, haaveissa ja harkinnassa on myös uusi reppu.

