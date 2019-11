Koululaiset viihtyvät tet-harjoittelussa, mutta tet-paikan saaminen on yhä vaikeaa – nettipalvelu auttaa yrityksiä ja koululaisia löytämään toisensa

Uusi nettipalvelu helpottaa yrityksiä ja koululaisia löytämään toisensa.

Koululaisia työelämään tutustuttaville tet-paikoille on kova tarve, mutta paikkoja saaminen voi olla hankalaa. Monet yritykset olisivat kuitenkin valmiita ottamaan nuoria tet-jaksolle – nuorien on vain vaikea tavoittaa näitä yrityksiä, ja tet-paikka jää saamatta.

Tet-paikan etsiminen on hakuammuntaa, sillä paikkoja tarjoavia yrityksiä ei ole listattuna mihinkään. Se vaikeuttaa nuorten tet-paikan hankintaa.

– Kouluilla on käytössä Peda.net-sivuston tet-tori, mutta sitä ei enää päivitetä teknisesti, kertoo Tiitus Oy:n markkinointipäälikkö Milla Lius.

Tiitus Oy on opiskekelijoille työmahdollisuuksia tarjoava yritys, joka avasi tänä syksynä sivuston helpottamaan tet-paikkojen löytämistä.

– Sivusto on vielä uusi, ja siksi ilmoittautuneita yrityksiä on vain noin kolmekymmentä. Kävijämäärä on nyt vain muutama sata, mutta suunta on ylöspäin, Lius kertoo.

– Työnantajia on vaikea saada ilmoittamaan työpaikkoja. Tiituksella yritetään kannustaa työnantajia, mutta usein käy niin, että yrityksessä ei aina tiedetä, kuka voisi ottaa vastuun tet-jaksoa käyvästä nuoresta, ja tet-paikka jää ilmoittamatta, kertoo Lius.

Tetjakso.fi-palvelua mainostetaan vain Tiitus Oy:n sosiaalisen median kanavissa.

– Jos haluaa itse auttaa paikkojen löytymiseen, kannattaa vinkata kaikille tutuille ja yrityksille, että tällainen palvelu on olemassa, Lius sanoo.

Anni löysi paikan äidin avulla

Liminkalainen Anni Kärnä suoritti tet-jaksonsa Lounasravintola Lounastuulessa Nokian tehtaalla Oulun Ruskossa.

– Tet-paikka oli aika helppo saada. Äiti kysyi puolestani, että pääsenkö tänne tettiin, yhdeksättä luokkaa Liminganlahden yhtenäiskoulussa käyvä Kärnä kertoo.

Lounastuulesta vastaavan Sodexon site manager Marika Luokkala toimi Anni Kärnän vastuuhenkilönä.

– Annin isoveli on ollut täällä aiemmin tetissä. Anni on nyt toinen tettiläinen täällä, sanoo Luokkala.

Sekä Kärnä että Luokkala uskovat että nuoret hyötyisivät sivustosta, jossa olisi listattuna yrityksiä, jotka tarjoavat tet-paikkaa.

– Olisi kätevää kun tet-paikat löytyisivät helpommin. Nuoriakaan ei varmaan jännittäisi niin paljoa, kun ei tarvitsisi käydä kysymässä niin monesta eri paikasta, toteaa Kärnä.

Kärnä pitää tet-kokemustaan työelämästä myönteisenä.

Myös Luokkalan kokemukset tettiläisistä ovat olleet hyviä. Hänestä on ollut mukavaa, kun lounasravintolaan on tullut tettiläisiä.

– Meillä on täällä niin loistava henkilökunta, että harjoittelijoita on mukava ottaa.

Kärnä uskoo tet-jaksosta olevan jonkin verran hyötyä tulevaisuudessa.

– Jos lähtee samalle alalle opiskelemaan, niin on jo työkokemusta, Kärnä sanoo.

Myös Luokkala pitää tet-jaksoa hyödyllisenä tulevaisuuden kannalta.

– Siitä on varmasti hyötyä, jos nuori pääsee auttamaan monipuolisesti eri työtehtävissä. Jos nuori vain siivoaa, se ei kasvata kokemusta, sanoo Luokkala.

Tet-jaksolla yleensä viihdytään

Rajakylän koulun opinto-ohjaajan Aada Palosen mielestä nuorille annetaan kyllä tarpeeksi vaihtoehtoja tet-paikoiksi.

– Nuoret menevät aikalailla niihin tuttuihin paikkoihin, mutta varmasti olisi paljon muitakin yrityksiä, jotka ottaisivat mielellään nuoria tutustumaan työhönsä.

Palosen mukaan ravintola- ja catering-ala sekä kaupanala kiinnostavat koululaisia eniten.

Palonen sanoo, että vaikka nuoret pitävät tet-paikan hakua hieman työläänä, kaikki kuitenkin viihtyvät tet-jaksollaan eikä kukaan ole pitänyt sitä vuoden ”hirveimpänä viikkona”. Nuorten kokemukset tet-jaksosta ovat yleensä positiivisia.

Ikävänä on pidetty sitä, ettei työpaikalla ole ollut esimerkiksi tarpeeksi ohjausta.

– Yleisesti työpaikat ottavat nuoria mielellään vastaan ja tykkäävät, että nuoret ovat olleet heillä, kertoo Palonen.

Kirjoittajat ovat Liminganlahden yhtenäiskoulun yhdeksäsluokkalaisia, jotka suorittivat tet-jakson Kalevan toimituksessa Oulussa.