Koulujen joulujuhlien lainmukaisuutta selvitetään myös Oulussa – Lyseon lukion iso ylioppilasjuhla mahtuu vain tuomiokirkkoon

Pienin askelin kohti katoavaa kansallisuutta. Suomi on valtiona varsin nuori vasta 100v ja risat. Olemme olleet osa Ruotsia siis ruotsalaisia ja sitten tovin aikaa osa Venäjää ja sitemmin autonoominen osa sitä.

On niin paha olo olla aivan yksin, siksi kait olemme osa Eu.ta? Nyt haluamme lisää kavereita ja paras tapa on vaihtaa vaatteet, ne uskonnolliset kaavut. Pois Jeesustelu ja kirkon opetukset, esimerkit ja painostukset. Tilalle on tullut maailmanmatkailu, muoti, ylikansallinen ideologia ja nyt ylivertaiset vieraat joiden hyväksi mielellämme luovumme vuosisataisista perinteistämme. Oikeastaan palveleminen ja kumartaminen on meillä geeneissä.