Koulujen avoimet oppimisympäristöt puhuttavat, osa opettajista valittanut liiasta melusta ja ärsykkeistä

Monien uusien koulujen avoimet oppimisympäristöt poikkeavat perinteisistä koululuokista. Uudenlaiset tilat ovatkin puhuttava aihe, kertoo Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n Oulun paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Timo Kettunen.

– Tilannetta voisi verrata siihen, kun avokonttorit yleistyivät. Ne otettiin käyttöön kovalla kiireellä ja myöhemmin huomattiin, etteivät ne ole pelkästään hyvä asia, Kettunen sanoo.

Avoimilla tiloilla on pyritty parempaan opetuksen yhteissuunnitteluun. Toisaalta osa opettajista on valittanut, että tiloissa on liikaa melua ja ärsykkeitä.

Muun muassa Hiukkavaaran ja Talvikankaan kouluissa tilat on suunniteltu vuoden 2016 elokuussa voimaan tullutta opetussuunnitelmaa tukeviksi. Opetussuunnitelman mukaan koulutyössä tulisi hyödyntää erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä.

Hiukkavaaran koulun rehtorin Anne Moilasen mukaan tilojen suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon erilaisten oppilaiden tarpeet ja vaihtelevat opetustilanteet. Isoimmat tilat on suunniteltu 140 oppilaalle, pienimmät vain neljälle.

– Monesti ajatellaan, että avoimet oppimisympäristöt ovat sellaisia suuria liikuntahalleja, mutta tämä ei pidä paikkaansa, jos tilat on hyvin suunniteltu, Moilanen sanoo.

Suurimmassa osassa kouluista opetusta annetaan yhä tavallisissa luokissa.

– Täytyy muistaa, että perinteisisissäkin kouluissa voidaan antaa uutta opetussuunnitelmaa tukevaa opetusta. Tilat eivät määrittele sitä, vaan pedagogiikka, Moilanen sanoo.