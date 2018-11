Uutiset, ulkona, ulos, uusi, uuni. Muun muassa nämä sanat opiskelijat käyvät vuoron perään kirjoittamassa liitutaululle. Oulussa Toppilan yläkoululla on käynnissä suomen kielen opetuksen tunti maahanmuuttajille ja vuorossa on U-kirjaimella alkavien sanojen opettelu, keksiminen ja kirjoittaminen.

– Te osaatte paljon sanoja. Käykää vain rohkeasti kirjoittamassa, jos tulee lisää mieleen, suomen kielen opettaja Miira Elkki sanoo.

Oulu-opisto on järjestänyt lokakuun aikana maahanmuuttajille suomen kielen opetusta Terva-Toppilan koululla. Koulutus on saanut nimekseen Kotoa kouluun ja sen tarkoituksena on helpottaa kotoutumista etenkin niiden perheiden osalta, joilla on pieniä lapsia. Oulu-opisto on kansalaisopisto ja vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka arvoja ovat muun muassa tasa-arvo, yhteisöllisyys ja kulttuurimyönteisyys.

Ryhmässä on opiskelijoita muun muassa Irakista, Afganistanista, Somaliasta ja Eritreasta. Koululla olevaan suomen kielen ryhmään kuuluu kahdeksan naista ja yksi mies. Naiset pitävät lapsiaan sylissä samaan aikaan, kun kirjoittavat tehtäviä paperille.

Maahanmuuttajille suunnattua suomen kielen opetusta on järjestetty Terva-Toppilan koululla. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Suurin osa puhuu ainoastaan omaa äidinkieltään, joten opettamisessa on ollut haasteita ja oppiminen on täytynyt aloittaa perusasioista. Äidinkielenään kurdia puhuva Safia Sharif on muuttanut Suomeen vuonna 2004. Hän kertoo, että on opiskelemassa suomea ensimmäistä kertaa.

– Olen oppinut vähän suomea, koska lapset oppivat sitä kavereilta koulussa ja päiväkodissa. He puhuvat sitä sitten kotona, Sharif kertoo.

Ryhmässä opetellaan etenkin arjen askareiden näkökulmasta hyödyllistä luku- ja kirjoitustaitoa.

– Tavoitteena on, että opiskelija osaisi kertoa itsestään hieman suomeksi. Tärkeitä ovat ruokasanat ja kehoon liittyvät sanat sekä kaupassa ja lääkärissä asioimisessa käytettävät sanat. Kun kielitaidot edistyvät, tavoitteena on opetella virastoissa asioimiseen liittyviä sanoja, Elkki kertoo.