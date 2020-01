Kotivara suunnittelee lähtevänsä pois Limingantullista pitkällä tähtäimellä. Liha- ja makkaratehtaalle on etsinnässä uusi paikka kymmenen vuoden säteellä.

Kotivara Oy varautuu muuttamaan pois Limingantullin Voudintieltä, jossa sillä on liha- ja makkaratehdas. Aikajana on tosin aika pitkä: muutto häämöttää vasta noin kymmenen vuoden säteellä.

– Kotivaran ja Lihavara Oy:n tontit ovat tähän asti olleet teollisuus- ja varastotontteja. Nyt ne on tarkoitus muuttaa kaavassa liiketila- ja toimistotonteiksi Kolmioraiteen kaavoituksen yhteydessä, kertoo Kotivaran toimitusjohtaja Jarkko Ojala.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina Kotivaran, Lihavaran ja kaupungin välisen yhteistoimintasopimuksen Voudintien tonteista. Ajan mittaan lihatehtaan korttelit kaavoitetaan liike- ja toimistorakentamiselle.

Ojala kertoo että, Kotivaralla on noin kymmenen vuotta aikaa etsiä liha- ja makkaratehtaalleen uusi paikka Oulun lähistöltä.

– Tästä on tulossa toimistomainen kampusalue.

Kotivara etsii uutta paikkaa yhdessä kaupungin kanssa. Sen on tarkoitus olla edelleen lähellä keskustaa eli kohtuullisten polkupyörä- ja julkisten liikennevälineyhteyksien päässä.

– Nykyinen paikka on jo vähän liian lähellä keskustaa, kun keskusta lähenee voimakkaasti koko ajan. Tehdasrakennus on rakennettu jo 1970-luvulla, eli uudelle on jo aikansa. Tulevassa uudessa tehtaassa voidaan virtaviivaistaa prosesseja ja työergonomiaa sekä parantaa kiertotaloutta, Ojala sanoo.