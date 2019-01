Koskelan pahoinpitelystä epäilty mies ei muista tapahtumista mitään – kaikki kolme uhria olivat miehelle tuntemattomia

Eli jälleen kerran siellä missä vakavaa väkivaltaa, niin sieltä löytyy nimenomaan lääkkeet. Muistako lukeneeni, että usein ellei jopa aina nämä kouluampujat ovat jonkin lääkityksen alaisena. Taisi olla jokin mielialalääkitys. Jostain perin merkillisestä syystä tämä aihe on tabu ja vaikka hirveimpiä mahdollisia rikoksia tapahtuu, niin yksi asia on pyhä ja ei saa arvostella eli nämä lääketeollisuuden tuotteet. Mitä ihmeitä ovat tuollaiset "lääkkeet" joiden vaikutuksesta tehdään hirvittäviä rikoksia ja eikä välttämättä edes muista myöhemmin mitä on tehnyt. Annas kun heitän villin veikkauksen, että tästä asiasta emme puhu tämänkään jälkeen yhtään mitään ja lääketeollisuus saa jatkaa myrkkyjensä lähettämistä markkinoille.