Korvenkylän ja Kiimingin välisen pyörätien valaistus uudistuu – urakkahinta 133 000 euroa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus uusii valtatien 20 (Kuusamontien varressa oleva jalankulku- ja pyörätien) valaistuksen Oulussa Korvenkylän ja Kiimingin Isoahon välillä, tiedottaa ely.

Uusittava tievalaistus on 30-40 vuotta vanhaa ja tullut elinkaarensa päähän. Valaistus uusitaan kokonaisuudessaan yhteensä 4,3 kilometrin matkalta, ja samalla vaihdetaan nykyaikaiset, energiaa säästävät led-valaisimet.

Tiedotteen mukaan kyseinen valaistuskohde on osa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tievalaistushanketta, jonka urakoitsijaksi on kilpailutuksen myötä valittu Kempeleen Sähkö Oy. Korvenkylän ja Kiimingin välisen pyörätien valaistuksen urakkahinta on 133 000 euroa.

Työt maastossa käynnistyvät heinäkuun lopulla 2019 ja valmistuvat lokakuun 2019 loppuun mennessä. Työstä aiheutuu jonkin verran haittaa pyörätien käyttäjille ja lähialueella asuville, erityisesti Jäälinjärven ja Isoahon välillä, jossa pääosa työstä tehdään.