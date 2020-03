Koronavirustartuntaa epäilevien tulisi ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon ensisijaisesti puhelimitse

Perjantaina Suomessa todettiin kolme uutta koronavirustartuntaa, joista yksi havaittiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Kotona eristyksissä olevan hyväkuntoisen potilaan lähikontakteja selvitetään.

COVID-19-nimen saanut uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. Virukset eivät säily ilmassa. Taudin itämisajaksi on arvioitu 2–14 päivää, keskimäärin noin viisi päivää.

Koronavirusinfektiota voidaan epäillä, jos henkilöllä on hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, yskää, hengenahdistusta ja/tai keuhkokuumeeseen viittaavat löydökset keuhkokuvassa. Lisäksi hän on joko oleskellut Manner-Kiinassa, Etelä-Koreassa, Iranissa tai Italiassa Lombardian, Veneton, Piemonten tai Emilia-Romagnan alueilla 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua.

Infektiota voidaan epäillä myös, jos oireileva henkilö on ollut lähikontaktissa ihmisen kanssa, joka laboratoriovarmistetusti sairastunut uuteen koronavirukseen. Karanteeniin voidaan asettaa, jos henkilö on viettänyt vähintään 15 minuuttia samassa tilassa henkilön kanssa, joka on sairastunut.

THL ohjeistaa, että oireita 14 vuorokauden kuluessa epidemia-alueelta poistumisesta saavien tulisi välittömästi ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon ensisijaisesti puhelimitse.

Epidemia-alueilla matkustaneita, jotka epäilevät itsellään koronaviruksen aiheuttamaa tautia, neuvotaan soittamaan Oulun seudun yhteispäivystyksen numeroon 08 315 2655.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan COVID-19-virus käyttäytyy muiden koronavirusten tavoin ja niinpä järjestö arvioi, että virus voi säilyä pinnoilla muutamasta tunnista useampaan päivään. Koronavirukset eivät säily päiväkausia pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa.