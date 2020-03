Koronavirusneuvontapuhelimeen tuli ensimmäisen päivän aikana sata puhelua – kysyttiin muun muassa, onko saunaan hyvä mennä, jos on saanut tartunnan

Keskiviikkona Oulussa avattiin koronavirusneuvontapuhelin, johon kansalaiset saivat soittaa mieltään kaivertaneista asioista virukseen liittyen. Ensimmäisenä päivänä soittoja tuli kaikkiaan sata.

– Puhelinpalvelu on otettu hyvin vastaan, ja sille on ollut tarvetta. Aamupäivällä tuli 30 soittoa, ja iltapäivällä neljään mennessä soittoja oli sata. Hyvä alku, kun ajatellaan, että se helpottaa Oysin ja kansallisen neuvontapuhelinten ruuhkaa, sanoo Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

Aluksi puheluihin vastaajia oli kaksi kaupungin hyvinvointikeskusten työntekijää.

– Käsittääkseni he pystyivät hoitamaan tulleet sata puhelua hyvin. Emme halua kovin paljon väkeä istumaan hiljaisten puhelimien ääreen, koska tällaisena aikana on paljon muutakin tekemistä. Jos puhelujen määrä kasvaa, meillä on kuitenkin valmius lisätä vastaajia moninkertaisesti. Uskon, että kysyjien määrä kasvaa merkittävästi, hän arvioi.

Kysytyt kysymykset olivat keskiviikkona olleet erittäin arkisia.

– Esimerkiksi mitä voi ja mitä ei voi tehdä, kun on kipeä saunomisesta ja ulkoilemisesta lähtien, Mäkitalo sanoo.

Mikä on vastaus? Voiko saunoa, jos on sairastunut?

– Siihen pätee yleisohje: jos yleisvointi on hyvä, ei ole kuumetta ja kokee olonsa sellaiseksi, että saunaan voi mennä, siitä ei ole haittaa. Korkeassa kuumeessa ja huonossa kunnossa ei kannata yrittää parantaa vointiansa saunomalla. Siitä tulee varmasti vain huonompi olo.

Voiko runsas saunominen parantaa terveen ihmisen vastustuskykyä koronavirukselta?

– En tiedä onko tutkittu, mutta suhtaudun hyvin epäilevästi. On parempia konsteja parantaa vastustuskykyä, kuten syödä terveellisesti, muun muassa marjoja ja hedelmiä, nukkua hyvin ja liikkua säännöllisesti.

Tuiran hyvinvointikeskuksen palvelupäällikkö Kirsi Kivelä kertoo, että paljon puhelinpalvelusta kysyttiin huolestuneina omista oireista.

– Heille annettiin yleisiä hoito-ohjeita. Lisäksi omista lapsista kysyttiin, ja iäkkäitä ihmisiä soitti paljon. Soittajat olivat kaikenikäisiä, Kivelä sanoo.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella oli keskiviikkona 28 tunnistettua koronavirustartuntatapausta.

– Niiden kaikkien tartuntalähde tiedetään. Lähikontakteille altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Nyt vielä ollaan tilanteessa, jossa koronatartunnan saamisen riski on alueellamme hyvin pieni. Tämä tulee lähiviikkojen aikana muuttumaan. Se on ihan selvää, Mäkitalo sanoo.