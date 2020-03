Infektiolääkäri Teija Puhton mukaan koronavirusepidemia on siirtynyt Suomessa vaiheeseen, jossa sen rajoittaminen on vaikeaa. Testaamista ollaan laajentamassa terveydenhuollon henkilökunnan ja riskiryhmien osalta.

– Tilanne vaikuttaa useisiin potilasryhmiin ja haluamme suojella riskiryhmissä olevia henkilöitä. Myös vähäoireisetkin tapaukset testataan jatkossa, Puhto kertoo.

Hallitus päätti torstaina, että koronavirustestien kohdalla siirrytään normaaliin käytäntöön, jossa testit otetaan lääkärin arvioon ja infektiolääkärin konsultaatioon perustuen. Tällä on tarkoitus varmistaa, että testit ovat varmasti kaikkien niitä tarvitsevien ulottuvilla.

Torstaina päivällä OYS:n yhteispäivystyksen ovella oli useita kylttejä ja ohjeita opastamassa mahdollisia koronatapauksia eristettyyn tilaan. Yhteispäivystyksen eteisessä sairaanhoitaja haastattelee kaikki päivystykseen tulijat, jotta kaikki menevät oikealle puolelle. Jos epäilee itsellään koronavirustartuntaa, henkilön tulisi yhä ohjeistuksen mukaan soittaa yhteispäivystykseen asiasta.

Torstaina myös THL antoi uusia ohjeita viruksen varalle. THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön linjauksia seurataan Puhton mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Niiden perusteella päätetään uusista toimenpiteistä.

THL kertoo verkkosivuillaan, että Suomessa varaudutaan nyt laajempaan epidemiaan, ja se tulee etenemään eri tahdissa eri puolilla maata. Tapausten nopealla tunnistamisella ja tehokkailla torjuntatoimilla, sekä jatkotartuntojen ehkäisyllä voidaan THL:n mukaan vähentää etenkin iäkkäiden ja perussairauksista kärsivien sairastumista.

Myös terveiden ihmisten on hyvä vähentää sosiaalisia kontakteja, jotta epidemian leviämistä voidaan hidastaa. Suomen hallitus suosittelikin torstaina kaikkien yli 500 henkilön yleisötapahtumien perumista.

Kansalaisten tulee pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan välttää tarpeetonta matkustamista, seurata ja noudattaa matkustusohjeita. Matkustusilmoitus on tehtävä, mikäli matkustaminen on välttämätöntä. THL luopui torstaina epidemia-alueiden erittelystä, sillä tilanne on muuttunut niin nopeasti.