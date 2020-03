Koronakuolemien määrä kasvaa Suomessa päivä päivältä, nyt menehtyneitä jo 11 – Oulussa hoidossa viisi potilasta, kaksi tehohoidossa

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa nyt 11 henkilöä. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kuolleiden määrä on eilisestä kasvanut kahdella henkilöllä.

Pohjois-Pohjanmaalla yksi henkilö on kuollut koronan vuoksi. Perjantaina menehtynyt henkilö oli iäkäs ja kuului riskiryhmään.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tällä hetkellä hoidossa viisi koronapotilasta, joista kaksi on tehohoidossa.

Varmistettuja koronatapauksia on Pohjois-Pohjanmaalla nyt 57. Lisäystä lauantain tietoihin on seitsemän henkilön verran. Todellinen koronatartuntojen määrä on todennäköisesti huomattavasti suurempi, sillä testejä tehdään vain rajoitetusti.

Kaikkiaan Suomessa on THL:n mukaan varmistettu 1218 tautitapausta. Sairaalahoidossa on 134 henkilöä. Heistä tehohoidossa on 41 henkilöä.

Pohjois-Pohjanmaalla epidemia ei ole vielä yhtä pitkällä kuin esimerkiksi Uudellamaalla, joka on eristetty muusta Suomesta koronan leviämisen hillitsemiseksi.



Tauti on myös tehnyt monin paikoin Eurooppaa tuhoa huomattavasti pahemmin kuin Suomessa. Eniten ovat kärsineet Espanja ja Italia. Espanjassa viimeisen vuorokauden aikana koronan aiheuttamaan tautiin on menehtynyt yli 800 henkilöä ja kaikkiaan jo lähes 6 000 henkilöä.