Koronakauden uudet tuulet apteekeissa: Nyt lääkkeet voi Oulun seudulla tilata autoon tai kotiin, lääkkeitä kuskataan jopa jalan – jotkut ovat yrittäneet ostaa koronalääkettä

Kiimingin apteekista ostettiin käsidesiä 200 pulloa kahdessa päivässä. Yksittäiset asiakkaat ovat halunneet ostaa jopa koronalääkettä.

Apteekkien ovet ovat käyneet poikkeuksellisen tiuhaan tahtiin.

Asiakkaat ovat havitelleet käsidesiä ja hengityssuojaimia, minkä lisäksi he ovat varautuneet mahdollisten flunssa- ja koronaoireiden lievittämiseen.

Esimerkiksi astmalääkkeitä, kipu- ja kuumelääkkeitä ja nenäsumutteita on ostettu tavallista enemmän, kertoo

Kiimingin ja Jäälin apteekkien apteekkari Antti Laurikainen.

– En puhuisi hamstraamisesta. Mielestäni ihmiset ovat varsin järkevästi täydentäneet lääkekaappiaan.

Kysytyimpien tuotteiden eli käsidesin ja hengityssuojainten tavarantoimittajilla on ollut merkittäviä saatavuusongelmia. Niiden on luvattu helpottavan eli tuotteita kerrotaan saapuvan lähiaikoina. Niiden arvioidaan saapuvan tukkuun lähiaikoina mutta nähtäväksi jää, milloin se todella tapahtuu.

Viime viikolla Kiimingin apteekki sai noin 200 pulloa käsidesiä. Normaalioloissa se olisi ollut suuri, varastointiinkin riittävä määrä.

– Ne myytiin loppuun kahdessa päivässä. Kysyntä oli todella kovaa, Laurikainen sanoo.

Apteekkari itse ei voi valmistaa käsidesiä vaikka haluaisi, sillä sen raaka-aineita ja pakkausmateriaalia ei ole niitäkään ollut saatavilla aikoihin.

Saranoiden lisäksi myös apteekin puhelin on ollut kuumana. Soittajat hyödyntävät apteekkien saamaa poikkeuslupaa palvella reseptiasiakkaita etänä puhelimitse.

Puhelimitse tulee paljon myös kyselyjä. Yksittäiset asiakkaat ovat halunneet ostaa jopa koronalääkettä.

– Asiakkaat ovat jostain lukeneet tai kuulleet, että uusi lääke olisi keksitty ja he kysyvät, joko sitä saa.

KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Kun lääke aikanaan kehitetään, testataan ja lääkärit alkavat kirjoittaa siihen reseptiä, sitä hankitaan apteekkiin.

– Siihen saakka pitää helpottaa oireita ja välttää viruksen leviämistä hyvällä käsihygienialla.

Apteekissa ehkäistään koronavirustartunnalle altistumista monin keinoin. Palvelutiskeille on asennettu työntekijän ja asiakkaiden välille läpinäkyvät muovipleksit.

Pintojen puhdistusta on tehostettu ja lisätty. Esimerkiksi puhelin desinfioidaan joka soiton jälkeen.

Asiakkaan Kela-kortti luetaan etälukijan avulla ja lääkkeet ojennetaan hanskakäsin.

Laurikainen seuraa tiiviisti viranomaisohjeita ja –määräyksiä. Hänellä on apunaan apteekin oma valmiusryhmä, joka tekee yhteistyötä alueen palvelutalojen ja kotihoidon kanssa.

Apteekkari Antti Laurikainen asennutti palvelutiskeille muovipleksit asiakkaan ja työntekijän väliin koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Lääketeknikko Marita Pirilä ja muut apteekin työntekijät palvelevat asiakkaita hanskat kädessä. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Se vastaa myös muun muassa viestinnästä, koulutuksesta, lääkevarastohuollosta, työvuorosuunnittelusta ja apteekin palvelujen ja toimintatavan uudistamisesta pandemian aikana.

Maanantaina apteekki aloittaa lääkkeiden kotiinkuljetuspalvelun yhteistyössä paikallisen taksiyrittäjän kanssa.

Loppukuusta liikkeen ulkopuolelle asennetaan noutolokerikko, jonne asiakkaat voivat tilata reseptilääkkeensä ja hakea tai haetuttaa ne läheisellään myös apteekin aukioloaikojen ulkopuolella.

Tulollaan on myös mahdollisuus tilata lääkkeitä mobiilisovelluksen avulla sekä verkkoapteekki.

– Pandemia on yhteinen haaste. Lääkeasioita voi hoitaa jatkossakin turvallisesti käymättä itse fyysisesti apteekissa.

Näihin aikoihin apteekkarin työpäivät tuppaavat venymään pitkiksi. Niiden päätteeksikin Laurikainen noudattaa proviisori-puolisonsa kanssa viranomaisohjeita myös vapaa-ajallaan.

Apteekissa on ryhdytty käyttämään hanskoja koronatilanteen vuoksi. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Kyläilyn sijaan viedään Musti-koira lenkille.

– Töistä pitää pystyä irtautumaan ja huolehtia omasta hyvinvoinnista. Nyt eletään päivä kerrallaan ja katsotaan, mitä tuleman pitää.

Myös muissa apteekeissa on tehty erilaisia koronasuojaustoimia ja avattu uusia asiointimuotoja.

Esimerkiksi Oulun Keskus Apteekki on ottanut puhelinasioinnin lisäksi käyttöön videoapteekkipalvelun, jossa asiakas lataa maksuttoman sovelluksen mobiililaitteelleen.

Hän tunnistautuu sinne pankkitunnuksillaan ja luo pin-koodin. Tämän jälkeen hänen asiakastietonsa välittyvät apteekkiin, kun hän joko soittaa sinne tavallisen tai videopuhelun.

– Videopalvelu on helpoin mahdollinen tapa asioida niin, että henkilö tunnistetaan varmasti, apteekkari Samuli Ojala kuvailee.

Lääkkeet tilattuaan asiakas päättää, hakeeko hän ne itse, asioiko joku hänen puolestaan vai toimittaako apteekki ne hänelle.

Apteekki on aloittanut kotiinkuljetuksen. Jos asiakas asuu kävelyetäisyyden päässä Isollakadulla ydinkeskustassa sijaitsevasta apteekista, vievät apteekin työntekijät hänen lääkkeensä hänelle kotiin.

Tätä kauemmas aina 15 kilometrin etäisyydelle saakka lääkkeet voi tilata Eezery-kotiinkuljetuspalvelun välitysellä.

Asiakasta voidaan palvella myös parkkipaikalle.

– Asiakas voi soittaa meille, kertoa mitä haluaa ja sanoa, että istun autossa, tuokaa ne tänne. Voimme laittaa laskun samaan pussiin eli lääkkeitä ei tarvitse maksaa sisälle.

Ojalan mukaan asiakkaat ovat ottaneet uudet asiointimahdollisuudet vastaan positiivisesti ja niitä on opittu käyttämään nopeasti.

– On tärkeää, että riskiryhmät pysyvät kotona. Ratkaisuja lääkkeiden saamiseksi kotiin löytyy kyllä.

Myös Linnanmaan apteekissa on tehty useita toimia koronatilanteen vuoksi. Apteekkari Seija Autio-Säisä kertoo, että esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita on ollut puhelimitse yhteydessä apteekkiin ja heidän haluamansa lääkkeet on laitettu valmiiksi.

Tämän jälkeen riskiryhmäläisen läheinen on käynyt ne noutamassa.