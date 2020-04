Koronaepidemiaan liittyvät rajoitukset ovat purreet Pohjois-Pohjanmaalla, uusia potilaita harvakseltaan – Suomessa uusia tautitapauksia 155 ja kuolleita 27

Kyllä on hallitus toiminut esimerkillisesti muutamaa kauneusvirhettä lukuunottamatta. Mutta ne pitää ymmärtää kun tilanne on niin hektinen. Muuten toiminta hyvää ja luotettavaa. Joidenkin toiminta ei niinkään, jotkut ovat jopa pettyneitä kun on tilanne on hyvä.