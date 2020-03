Koronaepidemia pakottaa Oulun Taiteilijaseuran pitämään galleriansa ovet kiinni, mutta Talo täynnä taidetta -taidemyyntitapahtuma pidetään yleisölle avoinna siirtämällä se verkkoon: "Tarjolla on ihan kaikkea ja ihan kaikkeen makuun"

Oulun Taiteilijaseuran taidemyyntinäyttely oli tarkoitus avata yleisölle Galleria 5:n tiloissa keskiviikkona 18. maaliskuuta. Nyt se siirtyy kokonaisuudessaan verkkoon. Toiminnanjohtaja Satu Alajoki tähdentää, että asiakkaita pyritään palvelemaan tavalliseen tapaan.

Tiistaiaamupäivänä Galleria 5:n tiloihin astuessa huomaa, että tuloillaan on mittava näyttely. Lähes kaikki seinät on vuorattu taiteella, enää muutamassa kohdassa on paljaita tilkkuja.

– Täällä näkyy useiden ihmisten työpanos. Tänään oli tarkoitus tehdä viimeiset ripustukset, ja huomenna olisimme olleet valmiita avaamaan ovet yleisölle, kertoo Oulun Taiteilijaseura -63 ry:n toiminnanjohtaja ja tapahtuman järjestelyistä vastaava Satu Alajoki.

Talo täynnä taidetta -taidemyyntitapahtuman järjestelyistä vastaava Oulun Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Satu Alajoki harmittelee, ettei Galleria 5:ttä voida avata yleisölle. Hän toivoo ihmisten löytävän ARTon verkkosivuille, joilla näyttelyn teokset ovat esillä, lainattavissa ja ostettavissa. KUVA: Pekka Peura

Yhdistys joutui maanantaina monen kulttuuritoimijan tapaan vaikeaan tilanteeseen, kun valtioneuvosto ilmoitti toimistaan koronavirusepidemian torjumiseksi.

Tarkoituksena oli avata Hallituskadun tiloissa keskiviikkona 18. maaliskuuta kolme viikkoa kestävä Talo täynnä taidetta -taidemyyntitapahtuma, jossa yleisö olisi päässyt tutustumaan noin kuudenkymmenen alueella vaikuttavan kuvataiteilijan teoksiin. Hallituksen tiedotustilaisuus laittoi kuitenkin suunnitelmat uusiksi.

Pohdintojen jälkeen päädyttiin pitämään gallerian ovet yleisöltä suljettuina ja siirtämään tapahtuma kokonaisuudessaan yhdistyksen ylläpitämän Taidelainaamo ja -myymälä ARTon verkkosivuille.

– Olisi ollut houkutus pitää ovet auki, koska taidegalleriaan tullaan monesti yksin tai ystävän kanssa. Nämä eivät ole sellaisia joukkotapahtumia, ja siinä mielessä hallituksen linjaus ei olisi meitä velvoittanut, mutta haluamme tietenkin olla varovaisia ja vastuullisia, Alajoki sanoo.

Talo täynnä taidetta -näyttely on järjestyksessään kolmas Oulun Taiteilijaseuran taidemyyntitapahtuma. Tälläkin kertaa osallistuvien jäsentaiteilijoiden määrä on runsas, mikä Alajoen mukaan sopii hyvin myös näyttelyn ideaan.

– Tässä pyritään runsauteen ja rönsyilevyyteen, eli tuodaan esille jäsenistön monipuolista kirjoa. Tarjolla on ihan kaikkea ja ihan kaikkeen makuun. On maalauksia, grafiikkaa, veistoksia ja valokuvia. Nimenomaan talo täynnä taidetta lattiasta kattoon, Alajoki kuvailee.

Toiminnanjohtaja toivoo, että yleisö löytäisi tapahtuman myös verkossa. ARTon sivuille on jo nyt lisätty kuvat ja tiedot useista näyttelyn teoksista, ja tulevien päivien aikana on tarkoitus saada lisättyä sinne loputkin. Verkkosivuilla teokset ovat varattavissa, lainattavissa ja ostettavissa koko näyttelyn ajan.

Alajoki uskoo monen muunkin kuvataidetoimijan yrittävän etsiä vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa tilaisuuksia poikkeuksellisissa olosuhteissa ja pitääkin verkkotoiminnan lisäämistä hyvänä ratkaisuna ja mahdollisuutena laajentaa toimintaa myös jatkossa.

– Vaikka tämä näyttely on nyt täällä suljettujen ovien takana, netin kautta teoksia kuitenkin pääsee ihastelemaan. Voihan se olla, että ihmisten ollessa nyt korona-aikaan enemmän kotona, on myös enemmän aikaa selata nettiä ja tutustua taiteeseen, Alajoki pohtii.

– Ja kenties siellä kotona tyhjää seinää tuijottaessa tulee ajatus, että pitäisiköhän tuohon hankkia taidetta, hän lisää.

Taidelainaustoimintaa yhdistys on harjoittanut jo pidemmän aikaa, mutta Alajoki on huomannut lainauksessa selvää kasvua ihan viime vuosina.

– Suurin osa asiakkaille lähtevistä teoksista lainataan, ja näistä valtaosa myöhemmin myös lunastetaan. Kun kuukausimaksuja on maksanut teoksen hinnan verran, siitä tulee oma. Se toimii vähän kuin koroton osamaksu. Ja jos teos ei sytytäkään tai se on alun perinkin ajateltu tilapäiseen käyttöön, sen voi palauttaa.

Alajoki näkee lainauksesta olevan hyötyä sekä asiakkaille että taiteilijoille.

Lainaus nimittäin madaltaa kynnystä hankkia taidetta kotiin, kun kuukausimaksu pyörii vain muutamissa kympeissä. Teokseen voi tutustua rauhassa ja katsoa, miellyttääkö ja asettuuko se haluttuun tilaan.

Tapahtumaan osallistuva oululainen kuvataiteilija Vasili Reskalenkokin pitää lainausta hyvänä tapana tutustuttaa ihmisiä taiteeseen.

– Taiteilijana maalaan vain itselleni, koska rakastan tekemisen prosessia. Mutta taiteeni ei kuulu vain minun hyllyilleni, hän toteaa.

Reskalenkolta on näyttelyn ideaan sopivasti mukana eri aikoina ja eri tavoilla toteutettuja teoksia.

– Kuvataiteessa olen nuoresta pitäen syttynyt kaikesta. Olen tehnyt keramiikkaa, veistoa ja koruja, kokeillut metallin työstämistäkin ja käyttänyt lähes kaikkia eri maalaustekniikoita.

Taiteilija näkee koronatilanteessa myös positiivisia puolia. Oulu-opiston tuntiopettajana toimivalle Reskalenkolle on vapautunut opetuksen keskeydyttyä enemmän aikaa omalle tekemiselle. Hän kuitenkin tietää, että monelle näyttelyään valmistelleelle taiteilijalle tilanne on todella vaikea.

Reskalenkon mielestä taide on hyvä keino harhauttaa ajatukset pois pelosta ja rauhoittaa mieli.

– Kaikki, mistä ikinä ihminen voikaan saada iloa, on vastapainoa tälle tilanteelle. Huumori on paras lääke. Televisiostakin pitäisi tulla nyt vain liukuhihnalla huumoria eikä mitään koronauutisia!