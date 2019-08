Korkein oikeus: Oulun kaupungin olisi pitänyt käydä yt-neuvottelut ennen lomautuksia, työntekijöille maksettava 1500 euron korvaukset

Seuraava valtuuston kokous pitäisi ottaa esityslistalle kaupungin lakimiesten pätevyys ja ammattitaito.

Nyt tehty YT-lain rikkomus on sieltä alkeellisimmasta päästä.

Ennakkotapauksia on pilvin pimein käräjä oikeuksista ja työtuomioistuimesta, ei kummoista lakimiestä kun vilkaisee mistä tuomio on tullut ja ei itse sorru samaan virheeseen.

Tämä sama rumba on käyty kunnissa jo pitkään ja kas kummaa suurin osa kepun johtamissa kunnissa.