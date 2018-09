Kontinkankaalle avataan perhekeskus – takana miljoonaremontti

Oulun Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen yhteyteen avataan perhekeskus. Perhekeskuksessa asioivat jatkossa Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä sosiaali- ja perhepalveluiden asiakkaat.

Ensimmäiset asiakkaat otetaan vastaan peruskorjatuissa tiloissa perjantaina 7. syyskuuta ja toiminta pyörähtää toden teolla käyntiin syyskuun toisella viikolla.

Perhekeskukseen suositellaan kulkua Kiviharjunlenkin puoleiselta pääsisäänkäynniltä, jossa on lastenvaunuille soveltuva luiska. Rakennuksen toinen sisäänkäynti on Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen pääovelle johtavan tien varressa.

Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on sähköinen ilmoittautuminen sekä neuvolan tilat. Alakerrassa on myös sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien vastaanotto. Perheneuvonnan psykologit ja perheterapeutit ottavat vastaan rakennuksen toisessa kerroksessa.

Perhekeskuksessa työskentelee 36 työntekijää. Asiakkaita keskuksessa käy arviolta 100–130 päivässä.

Rakennus on alun perin vuodelta 1938, ja se on osa vanhaa Kontinkankaan sairaalaa ja nykyistä hyvinvointikeskusta. Aiemmin se on toiminut muun muassa lämpö- ja voimakeskuksena, pesulana ja korjauspajana. Myöhemmin sitä on hyödynnetty myös evakkokouluna ja -päiväkotina. Rakennus on suojeltu, kuten muutkin hyvinvointikeskuksen osat.

Perhekeskusrakennuksen peruskorjaus aloitettiin huhtikuussa 2017, ja se maksoi noin 4,5 miljoonaa euroa.