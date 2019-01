Konkurssiin mennyt tanskalainen lelujätti Top-Toy myy nyt isosti tavaraa loppuun – myös Oulun Ideaparkin Toys'R'Us tyhjennysmyynnissä

Joulun jälkeen konkurssiin mennyt tanskalainen lelukauppajätti Top-Toy kertoo verkkosivuillaan järjestävänsä ison alennusmyynnin alkaen tästä päivästä eli keskiviikosta.

Tyhjennysmyynti toteutetaan Ruotsin ja Suomen myymälöissä. Verkkokaupat eivät ole enää toiminnassa. Oulussa auki on Ideapark-kauppakeskuksen Toys'R'Us -myymälä.

Kauppakeskus Valkean BR-myymälä ei ole avoinna olevien listalla.

Top-Toyn sivuilla on linkki asiakkaille tarkoitettuihin, varsin monimutkaisiin toimintaohjeisiin tuotteiden vaihdon tai palautuksen osalta. Perusedellytys on yhtiön mukaan, että tallessa on kuitti tai tuotteessa on vaihtomerkki. Tuotteen tulee myös olla käyttämätön ja alkuperäispakkauksessa.

Yhtiön mukaan alennusmyyntiin osallistuvia lelukauppoja pidetään auki niin kauan, että tavarat on myyty. Suomessa on auki yhteensä 10 myymälää.

Top-Toy sai aiemmin vastaansa asiakkaiden palautemyrskyn kerrottuaan, että ennen konkurssiin menoa ostetut lahjakortit eivät kelpaa. Lopulta Top-Toy taipui asiassa. Tämänhetkisissä ohjeissa yhtiö kertoo hyväksyvänsä lahjakortit maksuvälineenä.

Suomessa Top-Toyn liikkeitä ovat BR-Lelut ja alun perin yhdysvaltalaisen Toys'R'Us-brändin myymälät.

Top-Toy on omistanut Pohjoismaissa Toys’R’Us-tavaramerkin, ja nämä liikkeet toimivat lisenssisopimuksilla.

Tämän vuoksi ne ovat jatkaneet senkin jälkeen, kun amerikkalainen Toys’R’Us meni jo viime keväänä konkurssiin ja lopetti. Yhtiö työllisti Yhdysvalloissa yli 30 000 ihmistä.