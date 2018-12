Kommentti: Teatterin tarkastusmuistioiden salailu osoittaa, että julkisuusperiaatteen noudattaminen on Oulussa näköjään vielä vaikeaa

Tämä on erittäin tyypillistä Oulun kaupungin toiminnalle yleensäkin. Tällaista salailua, suoranaista väärinkäytösten peittelyä, on muuallakin. Ja nämä asiat ovat kaupungin ylimmän johdon tiedossa. Näistä on ihan omakohtaista kokemusta vuosien varrella. Asioista ei auta kirjelmöidä sen enempää esimiehille kuin vaikkapa työsuojeluun. Niihin ei vain haluta/uskalleta puuttua. Ainoa keino työntekijöillä tai muilla asianosaisilla on ottaa ns. neljäs valtiomahti eli media avuksi. Laajalan kommentti asiasta on vähintäänkin hatara: "haluttiin tarkistaa, missä salassapidon raja kulkee". Jos asioissa ei olisi mitään kyseenalaista tai epäilyttävää, ei tällaisia salailuja tarvita. Miksei näitä pöytäkirjoja sitten voinut tuoda heti julkiseksi, jos ei niissä kaupunginjohtajankaa mielestä ole mitään laitonta? Tästä tuli vain muhkea lasku veronmaksajille, ja asianajajat jälleen rikastuivat. Tämä on suomalainen versio korruptiosta, eikä se ole yhtään sen parempi, kuin rahakuorien vaihteleminen. Itse asiassa pahempi, koska se on kasvanut kiinni irroittamattomaksi osaksi hallintoa.