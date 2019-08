Kommentti: Sykkelit eivät ole minua varten, vaikka niitä joskus tarvitsisinkin – "Miksi tämän järjestelmän rinnalla ei voi olla yksinkertaista?"

Kait tämä systeemi on kopioitu jo olemassa olevista järjestelmistä, vaikka Tampereelta ? Tietenkin meillä äly-kaupungissa on joku voinut visioida siihen jotain lisäyksiä. Se on ainakin varmaa, että näitä ei ole tarkoitettu turisteille, mutta pyöräliikkeet ovat heitä varten. No mikä käyttäjäryhmä näistä voisi olla kiinnostunut, ainakin satunnaiset kokeilijat, ja toivottavasti Oikarinen ja henkilöt, jotka olivat niitä hankkimassa.