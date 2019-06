Kommentti: sotkijoille pitäisi mätkäistä sakot

Vai on siistiä kansaa? Kaupunkien ympäristössä kun lähtee tienvarsia kulkemaan on paikat aivan jätteiden ja muovin peitossa. Muovimukeja, hampurilaisravintoloiden kuppeja, muovikansia, pusseja, muovisia nuuskapurkkeja, muovipulloja, muovikasseja, sohvakalustoja, televisioita, pesukoneita jne. Kaikki nämä on olleet esimerkiksi Tahkoseläntievarressa Kempeleessä. Suorastaan ihmetyttää miksi jäte pitää dumpata teiden varsille, kun kaiken tämän saa viedä ilmaiseksi kierrätykseen. Saa siinä sitten ihmetellä mistä mikromuovit yms saasta tulee metsiin ja meriin. Ihan suomalaiset on osaavia sotkijoita eikä muiden syyttely nyt auta!