Kommentti: Punamusta fillari palasi pikavauhtia kotiinsa – kiitos Facebookin

Kuka perustaisi nettisaitin jonne voisi ilmoittaa varastettujen pyörien runkonumerot? Poliisi? Vakuutusyhtiöt? Ongelma on nyt suuri kun ostaa käytettyä pyörää niin ei voi kätevästi tarkistaa onko pyörä varastettu vai laillinen. Nettisaitti voisi toimia yksinkertaisesti niin, että kuka vaan voi ilmoittaa pyöränsä runkonumeron esim. pankkitunnistautumisella. Järjestelmä kertoisi hakijoille vain sen että onko pyörä ilmoitettu varastetuksi. Jos on, niin hakija voisi lähettää ilmiannon järjestelmän kautta pyörän oikealle omistajalle. Voisiko vaikka toimittaja tehdä tästä jutun lehteen? Vakuutusyhtiöillä on tässä miljoonia pelissä, joten siellä voisi olla rahoitus saatavilla tällaisen saitin ylläpitoon! Poliisillakin olisi suuret säästö mahdollisuudet jos perustaisivat tällaisen saitin. Pyörävarkaiden suurin surma, on jos markkinat sulavat alta. Sillä varastettu tavara pitää saada myytyä, jotta sitä kannattaa varastaa. Nyt varkaat myyvät pokkana runkonumerollisia pyöriä. Osa ihmisistä ovat toki välinpitämättömiä varastatetun tavaran suhteen, mutta valtaosa ei ole.