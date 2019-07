Kommentti: Kuntien onni vaihtelee suhdanteen mukana

Tämähän tässä onkin eli 300 kuntaa tarkoittaa isoa hallintokompleksia. Pohjanmaalla ei vaan hyväksytä ongelmaa rahan puutteesta. Etelän kunnat sanoo suoraa ei dardde yhdistyä. Voiko vaikka Eurajokea tai Lestijärveä vertailla varallisuuden kautta. Kyllä voi köyhä vs rikas. Tämä näkyy ilman muuta kunnissa. Onko siis kuntien vähentäminen ja tukien uusjako paikallaan. On ja on. Suomi on hakautunut liian rajusti.