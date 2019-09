Kommentti: Konsultti kääntelee kiviä Oulussa, mitä mahtanee löytää?

Ajattelitko, että palvelut tuotetaan itsepalvelu-periaatteella? Tähän tilanteeseen on nimenomaan ajauduttu sen vuoksi, että peruspalvelujen henkilöstö määrästä on säästetty resurssit pois ja nyt nämä palvelut ei tule hoidettua huonostikkaan resurssipulan vuoksi. Tämän johdosta on ajauduttu siihen tilanteeseen, että joudutaan käyttämään kalliita erityispalveluita. Näin säästöillä on saatu aikaan moninkertaiset kustannukset, mutta eihän poliitikot sitä halua tunnustaa. Asiantuntijoiden varoitukset ovat heille vain sanahelinää.