Kolmen auton peltikolari hidasti liikennettä Limingantiellä

Nyt on kyllä niin epäselvät koordinaatit uutisessa, että näillä ohjeilla ei tiedä kukaan mistä paikasta puhutaan. Tulee ensimmäisenä mieleen, että uutisen on kirjoittanut joku joka ei ole koskaan Oulussa käynytkään. Vasaperä on kaupunginosa Oulussa, ei lähelläkään Liminkaa. Ehkä joku voisi sanoa, että Oulun ja Kempeleen välillä. Miksi uutisessa ei voitu kertoa suoraan, että onnettomuus on tapahtunut Limingantiellä Oulunlahden kohdalla?