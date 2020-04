Kolmekymppinen mies kaahasi autolla poliisia karkuun ronskilla ylinopeudella Oulun Kajaanintiellä

En voi ymmärtää että suomalainenkin laki sallii veren alkoholipromillerajaksi 0,5. En mitenkään voi ymmärtää että saa ajaa autoa jos veressä on esim 0,4 promillea alkoholia. Ainoa oikea promilleraja on 0. En voi ymmärtää että esim lentokoneen-, rekan-,laivan kuljettajan sallitaan käyttää alkoholia kunhan ei rattiin nouse promilleissa. Jos olisin diktaattori jolla on kaikki valta en hyväksyisi lainkaan alkoholin juontia. Jos perusteellisesti voidaan tutkia että alkoholista on todellista hyötyä niin silloin valvotuissa olosuhteissa voitaisiin vereen ruiskuttaa alkoholia. Huom! Olispa mukava nähdä lista johon olisi kerätty alkoholin todelliset hyödyt. Kerran olen käyttänyt alkoholia ja siitä oli hyötyä. Ohensin sillä maalia ja sain antiikkisen peilinkehyksen alkuperäiseen kukoistukseensa. Anteeksi tämä vuodatukseni ! Toivotan iloa jokaiselle tähän kauniiseen kevätpäivään.