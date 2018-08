Kokoomusjohtaja Orpo Oulussa: Verokina on myrsky vesilasissa – "Emme aja suuria veronkevennyksiä, vaan sitä, ettei keneltäkään oteta enempää."

Siis tämä kokoomus on kyllä yhtä tyhjän kanssa. Missä on se suomalainen puolue joka ajaa meidän tavallisen kansalaisten asioita? Missä on se puolue joka todellakin lupaa keventään reilusti kansan verotusta? Kokoomus se ei ole. Joku muutaman prosentin leikkaus jostakin on aivan yhden tekevää ja parempi kun ei edes koske mihinkään jonkun prosentin tähden.

Missä on meidän aito vaihtoehto kuten yhdysvaltalaisilla oli Trump? Trump leikkasi kaikki verot ja nyt Yhdysvaltojen talous nousee sellaista kyytiä, että koko maailmantalous nousee siinä imussa. Täysin Trumpin ansiota eikä kenenkään muun. Miksi meidän pitää täällä vielä maksaa maailman korkeimpia veroja kun me tiedetään lääke täystyöllisyyteen? Katsokaa nyt Yhdysvaltoja. Verojen kovan leikkauksen jälkeen käytännössä kaikilla työtä haluavilla on töitä. Miksi ihmeessä olla hallinnon leipäjonossa masentuneena kun voit mennä aamulla hyvillä mielin töihin ja illalla töistä palatessasi ostaa itse omilla rahoillasi kaupasta leipää ja vaikka makkaraa kylkeen. Ei sen parempaa tunnetta edes ole kuin hyvin tehdyn työn jälkeen tulet itse omillasi toimeen elämässäsi.

Kokoomus on tyhjä arpa. SPD pahentaa asioita entisestään. Vihervasemmisto on kauhistuttava ja kaikkea muuta kuin vapautta kaipaavan ihmisen ystävä. Perussuomalaiset ovat käytännössä sosialisteja jotka rakastava veroja ja suurta kontrollikoneistoa. Keskusta on kuin kaikki pahimmat ideat oikealta ja vasemmalta. Missä on meidän vaihtoehdot? Ne verot on saatava pois ja hallintokoneistoa on vastaavasti alettava ajamaan alas. Tuo on paisunut aivan liian suureksi.