Kokoomuksen valtuustoryhmä vaatii Oulun kaupunginhallitukselta lisätoimia koronaepidemian hillitsemiseksi: "Myös ylä- ja alakoulut tulee siirtää välittömästi etäopetukseen"

En ymmärrä lainkaan logiikkaa, etteikö koulujen sulkeminen hidastaisi leviämistä. Sehän on juuri sitä etäännyttämistä, jota tavoitellaan, ja jolla päästään hidastaviin tuloksiin. Näyttöä löytyy mm. Kiinasta, jossa muut kuin Wuhan maakunnat suljettiin välittömästi ja käyrät on aivan eri luokkaa eli matalia. Nämä toimet joudutaan joka tapauksessa tekemään, kyse on vain siitä, että kuinka pahaksi tilanne päästetään (esim. Italia). Koululaisethan eivät tarvitse samalla tavalla huolenpitoa kuin päiväkotilaiset, joten vanhemmat voivat kyllä työskennellä sulkemisesta huolimatta.