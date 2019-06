Kokoomuksen oululainen kansanedustaja Janne Heikkinen tyrmää hallitusohjelman talouslinjan – suomii myös yksityisautoilijoiden ”kurmuuttamista”

Vaikka koen itseni tunnolliseksi ihmiseksi, niin on vaikeaa arvioida sitä, miten paljon sitä "plösöytyisi" edustajan palkalla.

Pientuloisten huoliin voisi olla vaikeaa adaptoitua, kun alkaa tienaamaan yli 7000 kuussa.

Me vanhemmat ajattelemme heti 42 000 mk. kuussa ja mietimme kenelle silloin aikoinaan maksettiin tuollaisia summia?

Niin, rahan arvo on eri nyt, mutta voin esittää kysymyksen tehdyn työn arvosta:

Miettikää yleensä miten vähän me saamme realista vastinetta siihen, kuinka paljon edustajille maksetaan?