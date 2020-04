Koitelissa viikonloppuna hirmuisesti väkeä ja parkkipaikat täynnä - Oululaiset nauttivat täysin rinnoin aurinkoisesta kevätsäästä

Koitelissa oli sunnuntaina iltapäivällä parkkipaikka niin täynnä, että sinne hädin tuskin sai autoaan mahtumaan sekaan. Vaihtuvuus oli kuitenkin suurta: väkeä tuli ja lähti pois jatkuvanan virtana.

Sillan juurella kalliolla paistattelivat päivää Outi Erkinheimo ja Mika Heikkilä poikiensa Okon ja Nooan kanssa. Koiteliin perhe tuli Talvikankaalta Oulusta.

– Olemme me aiemminkin käyneet täällä, mutta siitä on aika pitkä aika, he sanoivat.

Koitelin Sahasaaren rannalle pesiytyi sunnuntaina väkeä nauttimaan auringonpaisteesta. KUVA: Antti Ervasti

Väki oli levittäytynyt pitkin Koitelin rantoja ja saaria, ja nuotiopaikat olivat kovassa käytössä.

Kiiminkijoki on Koitelin koskien kohdilla osin vielä jäässä, ja kevään vuolaampia virtoja saadaan vielä odotella. Kävijät nauttivat täysin rinnoin kirkkaasta auringonpaisteesta ja raikkaista tuulista.

Korona ei hillinnyt ulkoilijoiden määrää myöskään Oulussa Nallikarissa ja muualla meren rannoilla. Jäällä riitti ihmisiä kuin pipoa.